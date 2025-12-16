Мэр Шугар-Ленда, представители мэрии Хьюстона и дипломаты Казахстана собрались вместе с диаспорой, чтобы отпраздновать независимость страны, которую здесь называют второй Родиной, передает Kazpravda.kz

Фото: Instagram страница Texas Qazaq Foundation

В Хьюстоне День Независимости Казахстана давно перестал быть событием только для диаспоры. В этом году праздник собрал около 300 гостей, среди которых американские чиновники, представители мэрий Хьюстона и Шугар-Ленда, а также дипломаты посольства Казахстана в США. Такое внимание со стороны местных властей - ещё одно подтверждение того, что дружеские отношения между Казахстаном и Соединёнными Штатами сегодня активно развиваются не только на уровне президентов, но и на уровне городов, сообществ и людей.

Одним из почётных гостей мероприятия стала мэр города Шугар-Ленд Кэрол К. МакКатчен. Обращаясь к гостям, она отметила особую атмосферу праздника и вклад казахстанского комьюнити в развитие межкультурного диалога в Техасе.

«Поздравляю Казахстан с Днём независимости и высоко ценю дружбу между Казахстаном и США. Я также хочу поблагодарить Техасский казахстанский фонд за огромную работу, которую они проводят, развивая отношения между нашими странами и поддерживая бизнес в США. Сегодня я встретила здесь так много людей, все искренне рады и с воодушевлением отмечают День независимости Казахстана. Мне было приятно разделить этот праздник вместе с вами».

Слова мэра прозвучали особенно символично на фоне недавних встреч лидеров Казахстана и Соединённых Штатов, которые в очередной раз подтвердили стратегический характер двусторонних отношений. Сегодня эти связи всё отчётливее проявляются и на локальном уровне через взаимодействие с диаспорой, культурные инициативы и деловое партнёрство.

В знак признания вклада казахстанского сообщества в развитие международных связей американские официальные лица вручили директору Техасского казахстанского фонда благодарственное письмо от мэра города Хьюстона.

Техасское казахстанское комьюнити одно из самых многочисленных и динамично развивающихся в США. Если ещё несколько лет назад в Хьюстоне проживало около двух тысяч казахстанцев, то сейчас их число выросло в несколько раз. При этом сообщество активно участвует в культурной, общественной и деловой жизни региона.

С этого года в Хьюстоне начал работу бизнес-клуб «Степь», цель которого объединять предпринимателей и инфлюенсеров для реализации социальных инициатив и развития партнёрских отношений между Казахстаном и США.

Раушан Мухаметжанова, которая живёт с семьёй в Хьюстоне 8 лет, сравнивает казахстанское комьюнити с живым организмом:

«У нас есть корни - это наша Родина Казахстан. Есть ствол - это дети, которые приехали из Казахстана и получили здесь образование. И есть новые ветви - это дети, родившиеся в Америке. Все они помнят Казахстан и готовы быть полезными и здесь, и на Родине».

Для подростков, выросших уже в США, День независимости Казахстана не только история, но и личный выбор.

Фатих Мусаб Адил, 15 лет, ученик старшей школы города Кейти, говорит:

«Для моего поколения День независимости Казахстана значит иметь свою культуру, язык и идентичность. Это свобода выбирать своё будущее и открыто выражать казахскую культуру, язык и традиции».

Более 10 лет назад в Хьюстоне открылась первая казахская школа. Если начинали с 10 учеников, то сегодня здесь обучаются более 70 детей. Язык, традиции, домбра, танцы - всё это помогает детям не терять связь с культурой.

Выпускницы первого набора Хьюстонской казахской школы, Лаура и Диана, сегодня уже студентки университетов:

«Школа помогла нам найти своё сообщество, научила говорить на казахском и праздновать наши традиции вместе. Мы чувствовали, что принадлежим к чему-то большему».

Кульминацией вечера стали выступления учеников казахской школы. Впервые они исполнили патриотическую песню «Рух», и зал встретил её бурными аплодисментами. Звучала домбра, показывались видео о жизни комьюнити, а многие иностранные гости признавались, что открыли для себя Казахстан с новой стороны.

Американец из Вудлендса, Николас Тай (Nicholas Tighe) приехавший на праздник с супругой Салтанат, отметил:

«Больше всего в казахской культуре меня поражает то, насколько люди гостеприимные и дружелюбные, больше, чем где-либо, где я бывал. Все такие добрые и любящие, как одна семья. Я никогда не испытывал культуру, которая ощущалась бы как дом так же, как казахская культура. Честно говоря, я чувствую себя в казахской культуре более как дома, чем даже в своей семье».

Среди гостей праздника был Алан Л. Маккартни, президент и CEO компании Omni Flow Computers, Inc., бизнесмен шотландского происхождения, проживающий и работающий в США. Он также связан с отелем, на площадке которого проходило мероприятие, и принимает участие в развитии бизнес-направлений, связанных с этой локацией. Кроме того, Маккартни отметил, что рассматривает Казахстан как перспективное направление для развития своего бизнеса. Как человек, который сам является иммигрантом, он подчеркнул, что тема сохранения культуры и национальной идентичности особенно ему близка.

«Для меня и моей жены приглашение на этот особенный День независимости Казахстана стало замечательным опытом. Я по происхождению шотландец и, как и многие казахи здесь, тоже являюсь иммигрантом. Это был отличный опыт познакомиться с культурой Казахстана. Всё, что связано с Казахстаном, помогает лучше понять казахскую культуру в сравнении с другими культурами мира. У вас здесь, в Хьюстоне, действительно сильное и хорошее сообщество. Город очень гостеприимный, и я уверен, что вы чувствуете себя здесь счастливо. Очень приятно видеть, как дети растут здесь и при этом продолжают изучать казахскую культуру. Сохранять свою культуру очень важно, даже если ты живешь в США, стране, которая принимает культуры со всего мира», - сказал он.

Праздник Дня независимости Казахстана в Хьюстоне стал не просто торжественным мероприятием, а местом живого общения, новых знакомств и ощущения единства. Для многих гостей именно атмосфера взаимной поддержки и открытости стала главным впечатлением вечера.

Алия и Айжан, живущие в Хьюстоне, сравнивали местное казахское комьюнити с другими диаспорами в США и отметили, что здесь особенно теплая и дружная атмосфера:

Алия и Айжан:

«Всё было супер, красиво, дружно и душевно. Очень хорошо, что есть такое комьюнити, где мы можем прийти, познакомиться и пообщаться с казахами. Я недавно с Калифорнии, знаю, что там тоже есть большое комьюнити, казахов больше, но как будто здесь дружнее, теплее. Очень круто! Мы рады быть здесь!»

Предпринимательница Айгерим Макеева, которая переехала в Хьюстон с семьёй и открыла здесь собственный салон красоты, рассказала, что одним из решающих факторов выбора города стала активная и дружная хьюстонская казахстанская диаспора.

Айгерим:

«Здесь очень дружеская атмосфера: все отзывчивые, если нужна помощь, отвечают на любые вопросы, подсказывают, направляют. Мы сразу окунулись в такую семейную атмосферу, это было очень здорово».

Среди гостей праздника были и представители других диаспор Техаса. Гостья из азербайджанского сообщества, Севиндж Принципе, отметила, что для неё участие в праздновании Дня независимости Казахстана имеет особое, личное значение:

«Я родилась во времена Советского Союза и помню, когда мы не могли праздновать свою независимость. Сегодня я счастлива быть здесь с казахстанцами. Желаю казахскому народу вечной независимости, процветания и укрепления суверенитета. Передаю братскому народу привет и любовь от азербайджанского народа».

День независимости Казахстана в Хьюстоне в очередной раз показал, что за пределами Родины казахстанцы не теряют своей идентичности, а наоборот, делают её сильнее, открывая культуру, язык и традиции миру.

Участие американских чиновников, интерес со стороны бизнеса, активность молодёжи и внимание к образованию детей говорят о том, что казахстанское комьюнити в Техасе уверенно смотрит в будущее, оставаясь надёжным мостом между Казахстаном и Соединёнными Штатами.

Именно из таких встреч, тёплых разговоров и совместных праздников формируются прочные международные связи на уровне людей, городов и поколений.

Автор: Гаухар Сембаева