Любопытную статистику предоставили в ведомстве, передает Kazpravda.kz
В водохозяйственной отрасли Казахстана трудятся 229 ровесников независимости. Так, в министерстве водных ресурсов и ирригации работают 8 специалистов 1991 года рождения, в филиалах РГП «Казводхоз» – 213 специалистов.
По два специалиста, родившихся в год обретения страной независимости, трудятся в бассейновых водных инспекциях, информационно-аналитическом центре водных ресурсов и национальной гидрогеологической службе «Казгидрогеология». По одному – в комитете водного хозяйства и комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.
Одним из ровесников независимости является старший инженер-гидротехник Шиелийского производственного участка Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Айдос Ибадилдаев, вошедший в число восьми лучших молодых водников по итогам республиканского конкурса «Еңбек жолы», организованного министерством водных ресурсов и ирригации в честь Дня работников водного хозяйства.
«Работаю в этой сфере уже более девяти лет, с апреля 2016 года. Обеспечение водной безопасности – одно из важнейших направлений развития страны. Будучи ровесником независимого Казахстана ощущаю определенную ответственность и считаю своим долгом обеспечить сохранность водных ресурсов для будущих поколений», – отметил Айдос Ибадилдаев.