Фото: Минводресурсов РК

В водохозяйственной отрасли Казахстана трудятся 229 ровесников независимости. Так, в министерстве водных ресурсов и ирригации работают 8 специалистов 1991 года рождения, в филиалах РГП «Казводхоз» – 213 специалистов.

По два специалиста, родившихся в год обретения страной независимости, трудятся в бассейновых водных инспекциях, информационно-аналитическом центре водных ресурсов и национальной гидрогеологической службе «Казгидрогеология». По одному – в комитете водного хозяйства и комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Одним из ровесников независимости является старший инженер-гидротехник Шиелийского производственного участка Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Айдос Ибадилдаев, вошедший в число восьми лучших молодых водников по итогам республиканского конкурса «Еңбек жолы», организованного министерством водных ресурсов и ирригации в честь Дня работников водного хозяйства.