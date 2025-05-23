В концертной программе будут представлены национальные танцы от народных до современных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ансамбль «Гүлдер» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой представит зрителям новую сценическую программу - Experience №3, сообщает Kazpravda.kz

Проект «Experience» - это инновационная платформа, где молодые артисты становятся авторами, создают собственные постановки, раскрывая свой творческий потенциал в разных гранях.

В концертной программе будут представлены национальные танцы от народных до современных, в том числе азербайджанские, якутские, татарские, монгольские и другие. Также состоятся премьеры хореографических композиций на музыку лучших этно-коллективов Казахстана ансамблей «Туран», «Хассак», и альтернатив-фолк-группы Steppe Sons.

«От мифологии тюркского мира до современности» - это эффектное хореографическое представление, в котором древние тюркские легенды через музыку и танец обретают новое звучание. На сцене свое искусство представят яркие молодые таланты из ансамбля «Гүлдер» и лучших творческих коллективов Казахстана.

Программа вечера обещает необычную организацию сценического пространства, создающее эффект полного присутствия, глубокое погружение в атмосферу творчества, живое соприкосновение с искусством в движении, а также мощную творческую коллаборацию - синергию музыки, танца, вокала и других направлений культуры и искусств.

Experience - это диалог эпох, культур и личностей. Это возможность прикоснуться к живому искусству, которое рождается здесь и сейчас.