АПК: ресурсы, субсидии, лизинг

фото из архива "КП", инфографика с сайта Премьер-министра РК

Уборочная кампания

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей отечественной экономики. В сельской местности сегодня проживают более трети (37%) населения, а уровень развития сельхозпроизводства напрямую влияет на благосостояние большинства казах­станцев. Государство последовательно поддерживает этот сектор, предос­тавляя льготное финансирование и субсидии, а также стимулирует рост сельскохозяйственного производства и объемы лизинга полевой техники. Об отдельных параметрах господдерж­ки – ниже, в данном обзоре.

В текущем году были созданы все необходимые условия для успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ. Во исполнение поручений Главы государства объем льготного финансирования АПК впервые достиг рекордных 580 млрд тенге, которые были направлены аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардный закуп.

По информации пресс-службы Премь­ер-министра, в 2025 году эту сумму намечено довести до 700 млрд тенге. Аграриями республики собран рекордный урожай зерновых – при средней урожайности в 16,1 центнера на круг намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 центнеров.

Также намолочено 3,2 млн тонн мас­личных культур с урожайностью 10,9 центнера с гектара, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых.

Высокая урожайность достигнута в том числе благодаря правильному применению агротехнологий, качественным семенам, минеральным удобрениям и эффективной защите растений. В рамках «Дорожной карты по исполнению поручений Президента страны» поставлена задача по удвоению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2024–2028 годах.

В целом в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса рес­публики на 2021–2030 годы планируется к 2030 году довести урожайность пшеницы до 20 центнера с гектара. Отметим, что по поручению Главы государства финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2025 года уже начато.

Приемка урожая

Общая емкость хранения зерна в рес­публике, по данным акиматов областей, составляет 30 млн тонн, из которых на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях – 12,7 млн тонн, у аграрных товаропроизводителей – 17,4 млн тонн. Указанного объема мощностей достаточно для хранения полученного урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет.

На хлебоприемные предприятия поступило около 7,9 млн тонн зерна, из которых 5,7 млн тонн – пшеница. Оставшийся объем зерна хранится у фермеров. В настоящее время загруженность лицензированных элеваторов составляет 44%. Продолжается работа по перемещению и продаже зерна с целью освобождения элеваторов для приема нового урожая. За период с августа по ноябрь было перевезено 3,5 млн тонн хлеба.

Диверсификация посевов

Казахстан обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом, который может способствовать более диверсифицированному и инклюзивному экономическому росту. Одним из ключевых преимуществ республики следует считать обширную территорию с низкой плотностью населения и широкими сельскохозяйственными угодьями. В республике принимаются меры по диверсификации сельскохозяйственных посевов, для того чтобы производство соответствовало спросу, а также для достижения большего соответствия биологических потребностей возделываемых культур к местным агроклиматическим и другим природным условиям.

В 2024 году общая посевная площадь составила 23,3 млн га, из которых 21,1 млн га – площадь ярового сева. По сравнению с прошлым годом посевные площади пшеницы сократились на 560,9 тыс. га, составив 13,1 млн га. В то же время площадь масличных культур увеличилась на 135,5 тыс. га, достигнув 2,9 млн га. Кроме того, проведена работа по увеличению площадей сахарной свеклы (на 5,5 тыс. га, до 25,2 тыс. га) и по сокращению посевов влагоемких культур: хлопчатника (на 10 тыс. га) и риса (на 2,2 тыс. га).

В результате на сокращенных полях увеличиваются посевные площади социально значимых и высокорентабельных культур. Также проведена работа по увеличению площадей кормовых культур с целью создания прочной кормовой базы в регионах.

Сбыт сельхозпродукции

Казахстан ежегодно экспортирует 8–9 млн тонн зерновых, из которых 6,5–7,5 млн тонн – пшеница. География экспорта охватывает более 40 стран. Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, Тунис. По состоянию на конец ноября экспортировано 6,3 млн тонн зерна. Экспорт нового урожая составил 2,37 млн тонн, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Поставки в Узбекистан увеличились на 42% и составили 944 тыс. тонн, в прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял 665 тыс. тонн. Поставки в Таджикистан выросли на 49% – с 254 тыс. тонн в 2023 году до 377 тыс. тонн в текущем. Также отмечается увеличение объемов экспорта в Китай на 17% – с 304 тыс. тонн в прошлом году до 355 тыс. тонн в текущем. Поставки в Афганистан выросли на 71% – с 67 тыс. тонн в прошлом году до 115 тыс. тонн в текущем, экспорт в Иран увеличился в 30 раз – с 10 тыс. до 299 тыс. тонн.

Прогнозируется, что в текущем году экспортный потенциал достигнет 12 млн тонн. Основными рынками сбыта будут страны Средней Азии, Китай, Афганистан, Италия и другие государства.

Прорабатывается вопрос перевозки зерна в объемах до 2 млн тонн в такие страны, как Азербайджан, Афганистан (транзитом через Туркменистан), Иран, Ирак, страны Северной Африки и ЕС через порты Черного и Балтийского морей.

Для повышения эффективности работы создан оперативный зерновой штаб, который осуществляет планирование отгрузки зерна как внутри Казахстана, так и на экспорт.

Кроме того, в целях оказания регулирующего воздействия на рынок АО «НК «Продкорпорация» принимаются меры по закупу зерна у фермеров. В рамках исполнения поручений Главы государства, данных на первом Форуме работников сельского хозяйства, будет осуществлен прямой закуп зерна нового урожая. На первом этапе за счет выделения средств из резерва Правительства в объеме 10 млрд тенге предлагается закупить около 150 тыс. тонн продукции по рыночной стоимости.

В первую очередь закуп зерна будет производиться у небольших крестьянских хозяйств, что обеспечит сбыт продукции по справедливой цене. Также механизм закупа зерновых излишков позволит минимизировать влияние посредников на ценовую ситуацию на внутреннем рынке. Продкорпорация приобретет зерно у его производителей на конкурентных условиях с соблюдением установленных стандартов и требований качества.

Субсидирование удобрений

На рынке удобрений наиболее распространены аммиачная селитра, аммофос, карбамид, сульфат аммония, сульфоаммофос и NPK. При этом аммиачная селитра и аммофос занимают более 60% общего объема потребления.

В Казахстане налажен полный произ­водственный цикл по трем видам удоб­рений: аммиачная селитра производится­ на АО «КазАзот», аммофос – на ТОО «Казфосфат», сульфат аммония – на АО «КазАзот» и ТОО «Qarmet». Научная потребность в удобрениях составляет 3,2 млн тонн в физическом весе, в то время как мощности отечественных производителей покрывают 56% от этой потребности, составляя около 1,8 млн тонн (из которых АО «КазАзот» произ­водит 420 тыс. тонн, а ТОО «Казфосфат» – 1 млн тонн).

В настоящее время в Казахстане внед­рен механизм авансового субсидирования приобретения отечественных удобрений с увеличением субсидий до 60% и приоритетом рассмотрения авансовых заявок. Также повышены нормы внесения удобрений на 1 га пашни, что позволит восполнить почву основными питательными элементами. Под гарантии акиматов областей отечественные производители предоставляют аграриям рассрочку на оплату удобрений.

На 1 декабря текущего года аграрии внесли 1,3 млн тонн удобрений, что в два раза больше, чем в 2023-м. В целях полного удовлетворения потребностей земледельцев в субсидиях планируется дополнительное выделение средств на субсидирование удобрений.

Важным инструментом повышения доступности кредитных средств яв­ляется субсидирование ставок вознаграждения. Это способствует улучшению платежеспособности аграрных товаропроизводителей, снижая риски невозвратности кредитов и облегчая кредитную нагрузку на агробизнес.

В текущем году пересмотрены подходы к удешевлению кредитных средств в отрасли. Впервые созданы конкурентные условия для финансирования полевых работ с использованием шести каналов распределения, объем фондирования Аграрной кредитной корпорацией сос­тавил 82,3 млрд тенге.

Для решения проблемы недостаточности залогового обеспечения введен механизм гарантирования займов фондом развития предпринимательства «Даму», который покрывает 85% от суммы займа. Разработана программа льготного финансирования перерабатывающих предприятий для пополнения оборотных средств через социально-предпринимательские корпорации, она направлена на обеспечение сбыта урожая и сырья, а также увеличение загрузки отечественных перерабатывающих заводов.

Развитие животноводства

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в Казахстане по состоянию на 1 ноября текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: крупный рогатый скот (КРС) – до 8,2 млн голов (120,6%), в том числе коровы – до 4,4 млн голов (123,3%), лошади – до 4,1 млн голов (104,9%), верблюды – до 2,8 млн голов (104,7%).

Производство молока увеличилось до 3 млн тонн (104,2%), из которых в фермерских хозяйствах произведено 1 млн тонн (107,5%). Производство яиц куриных выросло до 3,7 млрд штук (100,9%).

По данным местных исполнительных органов, по республике для периода зимовки 2024–2025 годов заготовлено 35,2 млн тонн сена, или 143,9% от плана, 2 млн тонн сенажа (117,9%), 5,1 млн тонн соломы (111,9%), 2,3 млн тонн силоса (117,9% от плана), а также 5,8 млн тонн концентрированных кормов (104,4%).

Указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объемов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом.

Обновление сельхозтехники

В 2024 году запущена масштабная программа льготного лизинга на сумму 120 млрд тенге с процентной ставкой 5% годовых и сроком на семь лет. На 1 декабря 2024 года аграрии уже приоб­рели в лизинг 9 887 единиц техники на сумму 212,9 млрд тенге, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В следующем году планируется выделить до 200 млрд тенге на программу льготного лизинга, а в соответствии с поручением Главы государства – довес­ти бюджет программы до 450 млрд тенге. Это обеспечит положительную динамику роста обновления парка сельхозтехники.

На сегодня в Казахстане имеется 149,9 тыс. тракторов, 38,7 тыс. комбайнов, 5 тыс. посевных комплексов, 76,4 тыс. сеялок и около 219 тыс. единиц почвообрабатывающей и специализированной техники. Уровень обновления сельхозтехники за последние восемь лет продемонстрировал положительную динамику: с 1,9% – в 2017-м до 4,5% – в 2023 году (увеличение в два раза) при технологическом нормативе обновления 8–10%.

В текущем году введен новый механизм субсидирования сельхозтехники. Исключена возможность субсидирования импортных аналогов техники, производство которых налажено в Казахстане. Для сельхозтехники отечественного производства субсидирован повышенный норматив – 30%.

Применен дифференцированный механизм субсидирования ставок вознаграждения по кредитам⁄лизингу на приобретение сельхозтехники: для техники отечественного производства ставка вознаграждения субсидируется до 6%, для импортной – до 15%.

Для специализированной техники, производство которой не налажено в Казахстане (например, для уборки хлопка, картофеля), норматив субсидий составляет 25%, а для техники по уборке сахарной свеклы – до 50%.

Новые подходы позволят без прив­лечения дополнительных бюджетных средств в два раза увеличить объемы субсидирования отечественной сельхозтехники, сообщила пресс-служба Премьер-министра.