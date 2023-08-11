Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: Б. Серикбай, пресс-служба Сената

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Сенатом Парламента Казахстана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

«ОБСЕ является одним из ключевых институтов, участвующих в построении современной архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Мы взаимодействуем по всем основным направлениям деятельности организации. В работе Сената приоритетным остается межпарламентское сотрудничество. Убежден, Парламентская ассамблея Организации обладает значительными возможностями в решении актуальных вопросов безопасности и сотрудничества на всем пространстве ОБСЕ», – сказал Маулен Ашимбаев.

Обсудили собеседники и ситуацию в регионе, включая Афганистан и Украину, а также работу по линии Целей устойчивого развития. В этой связи спикер палаты проинформировал коллег о работе, проводимой по линии Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан.

Вместе с тем председатель Сената также проинформировал действующего председателя ОБСЕ о проводимой Парламентом работе по законодательному обеспечению реформ, инициированных главой государства.

В свою очередь, Буяр Османи высоко оценил проводимые в стране политические и экономические преобразования и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества в разных направлениях, включая новые проекты.

Собеседники также затронули и вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества Казахстана и Северной Македонии, включая содействие депутатов укреплению экономического, инвестиционного сотрудничества, развития туризма и по другие направления, представляющие взаимный интерес.