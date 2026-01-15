Астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку

Столица
62
Дана Аменова
специальный корреспондент

Аграрии из разных регионов страны предлагают жителям и гостям столицы приобрести продукцию по выгодным ценам 

В Астане 17 и 18 января пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 17 и 18 января с 10:00 до 19:00 часов в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

#Астана #выходные #акимат #сельхозярмарка #астанчане

Популярное

Все
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
«Кайсар» метит в призеры?
В Кызылорде открыли Центр инклюзивного спорта
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Нелегальные постройки – под снос
Прилетел привет… из Сахары
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Семья как зеркало мира
Реанимобили прибыли в районы
Наука, открытая для диалога
Между светом и памятью
Безопасность на дорогах – приоритет государства
Экономика, меняющая повседневность
Учиться беречь будущее
Каратальский район: развивая человеческий капитал
Субсидии, компенсации, образование, трудоустройство
Коллективная безопасность в Азии
От генплана до последнего кирпича без «издержек роста»
Сердце бьется под цокот копыт
Горячая дискуссия о ледяном острове
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Тройной подарок
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Шепот забытого аула: степная готика захватила кинопрокат
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США выходят из 66 международных организаций
Атырау разделят на два района
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки

Читайте также

Вторую смену перевели на «дистанционку» в школах Астаны
Астана вошла в топ-100 самых безопасных городов мира
Бесплатные курсы казахского языка для родителей запустили в…
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]