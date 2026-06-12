Набор на бесплатные курсы казахского языка открыли в Астане

Занятия будут проходить 3 раза в неделю
Управление по развитию языков и архивного дела столицы совместно с КГУ «Руханият» организует бесплатные курсы казахского языка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
Прием заявок начнется 1 июля 2026 года.
Курс стартует 3 августа. Формат обучения: офлайн и онлайн. Занятия будут проходить 3 раза в неделю. В конце курса выдается специальный сертификат.
Адрес для регистрации на курс: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209.
Время работы: понедельник-пятница: 07:30-17:00.
Контактные телефоны: +7 (7172) 24-90-52; +7 707 497 71 43.