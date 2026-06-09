Объем промышленного производства Астаны достиг 1,3 трлн тенге

Фото: пресс-служба правительства РК

Астана уверенно удерживает ведущие позиции по привлечению инвестиций, объемам строительства и темпам диверсификации обрабатывающей промышленности. Такие результаты стали возможны благодаря последовательной реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию и модернизации промышленности, привлечению инвестиций и повышению качества жизни населения, отмечают в правительстве.

По итогам прошлого года валовой региональный продукт столицы достиг 18,9 трлн тенге. На долю главного города страны с населением 1,7 млн человек приходится уже 11,9% всего ВВП страны, что закрепляет за Астаной статус локомотива национальной экономики.

Что стоит за этими показателями и как масштабные инфраструктурные, индустриальные и социальные проекты меняют жизнь столичных жителей – в обзоре редакции сайта Primeminister.kz

Индустриализация: курс на обрабатывающий сектор и цифровизацию

Промышленный комплекс Астаны за январь-апрель 2026 года произвел продукции на 1,3 трлн тенге, показав индекс физического объема в 116,5%. Драйвером этого процесса выступает обрабатывающий сектор, на долю которого приходится львиная доля выпуска – 1,2 трлн тенге.

Основным ядром роста по-прежнему остается Индустриальный парк №1. В текущем году здесь запланирован запуск 28 новых проектов на общую сумму 139,8 млрд тенге, что позволит создать около 600 постоянных рабочих мест. Среди успешных примеров модернизации — ТОО «Автокомпоненты KZ», которое с прошлого года вышло на проектную мощность до 400 единиц специальной и пожарной техники в год.

Параллельно Астана укрепляет статус технологического хаба в рамках концепции «умного города»:

Запущен первый в Казахстане специализированный Центр обработки данных, созданный в партнерстве с международной компанией Presight.

Дата-центр обеспечил бесперебойную работу городского ситуационного центра, систем интеллектуальной видеоаналитики и передовых ИИ-платформ для управления городской средой.

Энергетическая безопасность и суверенная эко-утилизация

Выполняя поручения Главы государства по модернизации энергетического сектора, столица ликвидировала дефицит тепловой мощности. Благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток», тепловые мощности Астаны выросли сразу на 30% (+1 100 Гкал/час).

Для обеспечения долгосрочного задела на ТЭЦ-3 в этом году завершается адаптация оборудования под использование угля в качестве резервного топлива, включая запуск дробильного корпуса и ж/д инфраструктуры, а за счет частных инвестиций проектируется парогазовая установка на 500 МВт. Строящаяся ГТС «Тельмана» будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Изменения ждут и систему обращения с отходами. Действующий городской полигон заполнен на 2,2 млн тонн, в связи с чем начато строительство уникального для Центральной Азии мусоросжигательного завода «Экопарк «Энергия Астаны» совместно с Shenzhen Energy Group Co. Ltd.

Срок реализации проекта – три года, мощность завода – 550 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год. Ожидается, что на предприятии создадут 90 постоянных рабочих мест с обучением персонала за рубежом. Мощность станции позволит вырабатывать 330 млн кВт/ч ежегодно, из которых 280 млн кВт/ч чистой электрической энергии направят напрямую в энергосистему города.

Инвестиционный и строительный бум

За четыре месяца 2026 года объем инвестиций в основной капитал Астаны достиг 588 млрд тенге, показав рост на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем самым, столица занимает первое место в республике по этому показателю, привлекая внушительный объем вливаний, включая 454,5 млрд тенге частных инвестиций. При этом, объем строительных работ составил 259 млрд тенге (+8,2%).

Высокие темпы демонстрирует жилищное строительство: введено 1,4 млн м2 жилья (+3,5%). Экономическая активность напрямую отразилась на пополнении казны: поступления налогов и платежей в бюджет города выросли на рекордные 28,6%, составив 1,4 трлн тенге. При этом годовой план бюджета города на 2026 год утвержден в размере 1,4 трлн тенге, где доля собственных доходов превышает 83% (1,2 трлн тенге).

Разгрузка магистралей: новая транспортная карта столицы

Развитие дорожно-транспортной сети Астаны направлено на ликвидацию заторов и интеграцию новых районов. В 2026 году средним ремонтом охвачено около 50 улиц протяженностью 60 км.

Параллельно ускоренными темпами возводятся стратегические объекты:

1. Развязка Тлендиева — Бейсековой:

На двухуровневой транспортной развязке работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 90%. Завершен монтаж всех 8 этапов пролетного строения. В текущем году объект будет полностью заасфальтирован и открыт для движения вместе со съездами.

2. Пробивка проспекта Тәуелсіздік:

Продолжается первый этап строительства 8-полосной магистрали на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Е485. Новая дорога призвана перераспределить потоки и разгрузить критически перегруженные проспекты Мәңгілік Ел и Туран.

3. Продление улицы Толе би:

На участке от улицы Р. Баглановой до проспекта Ұлы Дала уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, установлены бордюрные камни, идет обустройство пешеходных тротуаров.

Социальный вектор: ликвидация дефицита школ и новые медицинские центры

Бюджет Астаны сохраняет выраженную социальную направленность. На финансирование системы образования в 2026 году выделено 351,6 млрд тенге. На эти средства планируется возвести 12 пристроек к действующим школам на 6 602 места, начать строительство новой школы на 1,2 тыс. мест и спроектировать еще 11 объектов. Напомним, согласно Генплану до 2035 года в Астане появится около 140 новых школ. Кроме того, в этом году откроются два Дворца школьников и шесть детских садов.

Важным шагом в поддержке иногородней молодежи стал ввод в эксплуатацию по линии ГЧП современного студенческого общежития на улице Бейбітшілік на 938 мест для учащихся колледжей, что позволило закрыть более 70% существовавшего дефицита мест. Здание оснащено системой Face ID, центром акселерации стартапов и полностью адаптировано к инклюзивной безбарьерной среде.

На систему здравоохранения направлено 26 млрд тенге. Из-за возросшего за десятилетие на 35% уровня рождаемости особое внимание уделено перинатальной службе.

Стабильность рынка труда и поддержка МСП

Ситуация нарынке труда столицы остается устойчивой. Уровень безработицы в Астане по итогам I квартала составил 4,3%, что ниже среднереспубликанского значения – 4,5%. Среднемесячная заработная плата при этом достигла 560 тыс. тенге.

За четыре месяца года в городе создано 7 593 новых рабочих места. Через карьерные центры мерами содействия охвачено свыше 6,1 тыс. человек, половина из них – молодежь до 35 лет. Активно используются инструменты краткосрочного обучения, в том числе с применением VR-технологий по востребованным рабочим специальностям: сварочному, токарному и слесарному делу.

В секторе малого и среднего бизнеса отмечается качественный и финансовый рост. Здесь действует 246 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечивающих занятость около 560 тыс. человек. Вклад МСБ в общую экономику города достиг рекордных 66%.

При этом, в финансовом выражении выпуск продукции МСП за прошлый год увеличился на 20,7%, достигнув внушительных 21 трлн тенге. Для сохранения этой динамики и поддержки социально уязвимых слоев населения в Астане в 2026 году запланировано выделение 260 безвозвратных грантов на новые бизнес-идеи в размере 400 МРП каждый.