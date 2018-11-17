Общество
Астанчане могут пройти тест на ВИЧ-инфекцию анонимно
Жители Астаны могут анонимно пройти экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию, передает Еlorda.info.

"Для анонимной сдачи есть специальная кодировка. У нас были международные специалисты с Глобального фонда, с неправительственной организации CDC, которые занимается проблемами ВИЧ-инфекции. По их рекомендации, мы используем кодировку: по первой букве имени мамы и папы, если мужчин идет цифра – 1, если женщина – 2. Плюс год рождения человека",– отметил заведующий отделом профилактики Центра СПИД Алмас Мухамедиевон.

В зависимости от вида теста результат будет известен в течение 5-15 минут. Точность теста на 95 процентов.

"В случае положительного результата, мы проводим дополнительное обследование, берем кровь на иммуноферментный анализ (ИФА). Бывает случаи, что тесты показывают положительные результаты, но при других лабораторных исследованиях у человека может ВИЧ-инфекции не оказаться", – добавил он.

По словам специалиста центра, после заражения не всегда сразу удается определить наличие ВИЧ-инфекции. Иногда на это уходит до шести месяцев.

"Если во время полового акта порвался презерватив, человек может обратиться в центр СПИД для постконтактной профилактики. Не обязательно половой контакт, если даже поранился или укололся шприцом.

Допустим, убирая мусор, укололся иголкой от шприца, то в течение 72 часов нужно прийти к нам. Если окажется, что шприц был зараженным, а он обратился позже, то уже предотвратить заражение невозможно", – подытожил он.

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