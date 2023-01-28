Астанчане подарили мошенникам 14 миллионов тенге (видео)

Общество
0

Полицейские города Астаны задержали двух мужчин, которые обманули астанчан, обещав в подарок машину, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района Сарыарка установлены двое мужчин в возрасте 23-х и 24-х лет. 

Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представляясь сотрудниками, обзванивали клиентов и сообщали им, что они выиграли автомобиль. 

Но чтобы получить желанный приз, необходимо было внести определенную сумму в качестве взноса за оформление, растормаживание и техосмотр.                                                                                                                                                  

Потерпевшие отправляли суммы от 500 тысяч до 14 млн тенге.  В настоящее время злоумышленники подозреваются по 16 фактам совершения интернет-мошенничеств. 

Подозреваемые находятся под стражей. Проводится расследование по части 2 статьи 190 УК РК.

 

#полиция #мошенничество #Астана

Популярное

Все
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В Шымкенте за получение взяток задержаны работники Комитета лесного хозяйства и животного мира
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Шымкента
Неизвестный вирус сразил коров в Актюбинской области
2023 год казахстанские профсоюзы проведут под эгидой Года безопасного труда
В Астане открытым пламенем горела "Газель"
Абиба Абужакынова завоевала золото Гран-при Португалии по дзюдо
Федерация профсоюзов призвала соцпартнеров к построению справедливых трудовых отношений в Казахстане
Жителя Шымкента сняли с авиарейса за пьяный дебош (видео)
"Угроза возрастает": правительственная комиссия по подготовке к паводкам создана в Казахстане
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Рыбакина проиграла в финале Australian Open сопернице из Беларуси
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
ЦИК РК: Семь партий допущены к выборам депутатов Мажилиса Парламента
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Токаев высказался о коммунальной проблеме страны
Предприниматель Алматинской области перевел лжесотруднику Антикора 1 миллион тенге
Подъездные железнодорожные пути переходят в госсобственность Казахстана
На КПП "Кордае" КНБ пресек попытку провоза крупной партии ювелирных изделий
Казахстан завоевал шестую медаль зимней Универсиады-2023
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Президент запустил производство автомобилей Kia
В Костанае ребенок умер после введенного ему наркоза
В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Общество
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Общество
"Угроза возрастает": правительственная комиссия по подготов…
Общество
Федерация профсоюзов призвала соцпартнеров к построению сп…
Общество
2023 год казахстанские профсоюзы проведут под эгидой Года б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]