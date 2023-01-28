Астанчане подарили мошенникам 14 миллионов тенге (видео)

Полицейские города Астаны задержали двух мужчин, которые обманули астанчан, обещав в подарок машину, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района Сарыарка установлены двое мужчин в возрасте 23-х и 24-х лет.

Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представляясь сотрудниками, обзванивали клиентов и сообщали им, что они выиграли автомобиль.

Но чтобы получить желанный приз, необходимо было внести определенную сумму в качестве взноса за оформление, растормаживание и техосмотр.

Потерпевшие отправляли суммы от 500 тысяч до 14 млн тенге. В настоящее время злоумышленники подозреваются по 16 фактам совершения интернет-мошенничеств.

Подозреваемые находятся под стражей. Проводится расследование по части 2 статьи 190 УК РК.