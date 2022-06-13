Атеросклероз – «тихий убийца» и пандемия 21 века

В столице прошла пресс-конференция с участием специалистов в области изучения атеросклероза и кардиологии в мире и в Казахстане.

Спикерами выступили профессор Kausik K. Ray, Президент Европейской Ассоциации по изучению Атеросклероза и ведущие эксперты и представители врачебных ассоциаций Республики Казахстан, в том числе профессор Джунусбекова Гульнара (Алматы), профессор Жолдин Бекболат (Актобе), профессор Жусупова Гюльнар (Нур-Султан), профессор Давлетов Кайрат (Алматы).

“Проблему атеросклероза система здравоохранения может решить только совместно с гражданами страны. Атеросклероз начинает развиваться еще в детстве и прогрессирует на протяжении всей жизни. Поэтому важно, чтобы люди с раннего возраста понимали, как важна профилактика и как важно вести здоровый образ жизни. Необходимо, чтобы люди задумывались о риске атеросклероза задолго до того, как проблема проявит себя и они станут пациентами. Очень важно уделять внимание тому, что мы называем первичная профилактика, иначе говоря, профилактике рисков и предупреждению болезни до ее развития”, - рассказал профессор Kausik K. Ray.

В рамках мероприятия спикеры сошлись во мнении, что в текущих реалиях жизненно необходимо обратить внимание на проблему атеросклероза и атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания и совместно искать пути для улучшения здоровья граждан. Для этого, в первую очередь, необходимо объединить усилия врачебного сообщества, организаторов здравоохранения, СМИ и населения страны.

“Атеросклероз – это проблема не только медицинская, но и социальная. В группе риска лица, которые страдают ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией. Кроме этого имеет значение генетическая предрасположенность и образ жизни. Вредные привычки и низкая физическая активность значительно повышают риск возникновения атеросклероза. Поэтому очень важно, чтобы люди были осведомлены об угрозе заболевания, о факторах риска и первых симптомах, когда пора обратиться к врачу”, - отметил доктор медицинских наук, профессор, президент Ассоциации Кардиологов Казахстана, заведующий кафедрой кардиологии Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Салим Беркинбаев.

Каждый год атеросклероз уносит миллионы человеческих жизней – значительно больше, чем рак, пневмонии, сахарный диабет и многие другие заболевания, включая пандемию COVID-19.

“Не зря атеросклероз называют «тихим убийцей». Он никак себя не проявляет на самых первых этапах развития, когда все еще обратимо. Поэтому мы и говорим, что очень важно информировать население. Очень важно, чтобы люди приходили на скрининг и обследовались на уровень холестерина в крови. Холестерин, вернее его так называемая «плохая» фракция – и есть основной фактор риска атеросклероза. Все мы должны узнать его уровень и проверять каждые 2 года, а те, которые имеют факторы риска – еще чаще”, - объяснила доктор медицинских наук, главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения РК, заместитель директора РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» Раушан Карабаева.

Основные проявления атеросклероза – инфаркты и инсульты – являются причиной более 85% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Что еще более пугающе - атеросклероз начинает развиваться с молодого возраста, многие пациенты, пережившие эти события, остаются инвалидами или умирают преждевременно. Атеросклероз поражает вне зависимости от стран, народов и социального статуса.

“Снижать уровень холестерина нужно не только ведением здорового образа жизни и питанием. Для многих пациентов этого недостаточно. Для каждого конкретного пациента необходимые рекомендации и препараты для профилактики или лечения может подобрать только врач с учетом его сопутствующих заболеваний и общего состояния”, - уточнила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии 1 Южно-Казахстанской Медицинской Академии, председатель Правления Казахстанского кардиологического общества, член президиума Ассоциации кардиологов РК Сауле Абсеитова.

Всемирная организация здравоохранения уже не первый год призывает все страны обратить внимание на проблему атеросклероза и поставить вопросы его профилактики как основной приоритет политики системы здравоохранения.

По данным статистики, в 2020 году в Казахстане смертность от болезней системы кровообращения составила 193.79 человек на 100 тысяч населения. Иначе говоря, по этой причине в Казахстане за год умирает более 36 тысяч человек. И это число продолжает расти.

Однако уровень смертности и осложнений атеросклероза можно значительно снизить. По мнению экспертов ВОЗ 85% сердечно-сосудистых осложнений можно предотвратить путем ведения здорового образа жизни, своевременного обследования и выявления факторов риска, ранней профилактики и лечения, направленного в том числе и на снижение уровня «плохого» холестерина в крови.

“Люди старше 40 лет каждые два года должны проходить скрининг на сердечно-сосудистые заболевания. Он проводится в поликлиниках бесплатно. Это важно даже если вас ничего не беспокоит. Потому что такой скрининг, даже при отсутствии диагноза, поможет определить риск возникновения заболевания на ближайшие 10 лет. И если он высок, то вам назначат профилактическое лечение”, - прокомментировала ситуацию Сауле Абсеитова.

Принимая во внимание низкую осведомленность об угрозе атеросклероза для здоровья наших граждан, ведущие эксперты Республики Казахстан приняли решение обратиться к общественности и выработать общую стратегию профилактики, диагностики и лечения атеросклероза для предотвращения тысяч смертей в Казахстане.

Казахстанские эксперты выражают единогласное мнение, что у нас нет другого выхода, кроме как объединиться и добиться успеха в борьбе с «тихим убийцей», чтобы спасти миллионы людей от ранней тяжелой инвалидности и преждевременной смерти.