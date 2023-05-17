Атом для мирных целей

В настоящее время 31 страна в мире эксплуатирует атомные электростанции. По данным на февраль 2022 года, на планете насчитывается 410 атомных реакторов общей мощностью 367 ГВт, 58 реакторов находятся в стадии сооружения в 18 государствах.

Атомная энергетика занимает 10% от общей электроэнергетической генерации мира. Наибольший опыт в строительстве АЭС на постсоветском пространстве имеет компания «Росатом», которая ввела в эксплуатацию 21 реактор.

Как рассказал ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «КАЭС» Кумар Аусенов, если раньше Казахстан только изучал возможности строительства АЭС, то с 2018 года началась активная работа по подготовке к нему. Связано это с прогнозируемым дефицитом электроэнергии, особенно на юге Казахстана.

По словам эксперта, в последние годы в пиковые часы в республике не хватает около 1,2 ГВт электроэнергии. Согласно разработанному Энергетическому балансу, к 2035 году потребление электроэнергии в Казах­стане вырастет до 153 млрд кВт.ч, причем выработка действующих на сегодня энергоисточников снизится и составит меньше 89 млрд кВт.ч.

– АЭС может стать надежным базовым источником для покрытия электрических нагрузок. Сейчас таковыми выступают угольные ТЭЦ, но многие из них находятся в плачевном состоянии и выбрасывают огромные объемы углерода. В свете развития «зеленой» экономики Казахстану необходимо развивать атомную и возобновляемую энергетику, чтобы обеспечить промышленность и население чистой энергией, – отметил Кумар Аусенов.

По его словам, ежегодно растет потребление электроэнергии в среднем по 0,5 ГВт, поэтому нужно действовать на опережение. Первая станция с двумя действующими блоками покроет 12% пот­ребности в электроэнергии. Это базовый источник, работающий по 24 часа 365 дней, независимо от погодных условий.

– Наши специалисты изу­чили несколько реакторов, представленных на рынке. Все они поколения 3 и 3+. Составили шорт-лист, в который вошли четыре проекта четырех компаний: «Рос­атома», французской EDF, китайской CNNC и корейской КHNP. Для нашей страны приемлемы все. Все четыре похожи по технологии и экономике, одинаково безопас­ны. Их санитарно-защитная зона может быть ограничена площадкой станции, – прокомментировал Кумар Аусенов, выступая на заседании «круглого стола», организованного ТОО «КАЭС» и ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Рассматривались и варианты использования реакторов малой и средней мощности, которые сейчас готовятся к коммерциализации. Два – от американских компаний, предложивших проекты АЭС на базе малых модульных реакторов. У них тоже есть свои преимущества.

Так, например, на реакторы малой мощности не нужно много затрат. Их можно строить поэтапно. Запустить первые два, а потом третий, четвертый за счет средств, которые станция начнет зарабатывать. Однако, по словам эксперта «КАЭС», сейчас они склоняются к тому, чтобы выбрать за основу проекты хорошо обкатанные, имеющие опыт эксплуатации и хорошую историю.

Кумар Аусенов подчеркнул, что в ходе работы над проектом строительства АЭС большое внимание уделяется обращению с отходами (и такой опыт у Казахстана уже есть), рациональному использованию воды и других природных ресурсов.

В свою очередь заместитель директора департамен­та атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова отметила, что в Казахстане необходимо развивать базовые мощности, а во-вторых, диверсифицировать генерацию.

– Планируется ввод в экс­плуатацию не только атомной станции, но и возобновляемых источников энергии, газовой генерации. К сожалению, ВИЭ зависимы от погодных условий, поэтому работают нестабильно. В соответствии с прогнозным электрическим балансом планируется строительство двух атомных станций мощностью до 2,8 ГВт. Это положит начало развитию атомной энергетики в стране, – сообщила Гульмира Мурсалова.

Заслуженный энергетик РК Жакып Хайрушев в чис­ле достоинств развития атомной отрасли назвал не только чистый воздух, но и развитие человеческого потенциала, науки, смежных отраслей и в целом экономики. Он также отметил огромную энергоемкость и минимальное воздействие атома на биоразнообразие. Ведь один килограмм урана с обогащением до 4%, используемый как ядерное топливо, при полном выгорании выделяет энергию, эквивалентную сжиганию ста тонн высококачественного каменного угля или 60 тонн нефти. Более того, возможно повторное использование топлива, то есть АЭС – малоотходное производство, чем не могут похвалиться ныне действующие угольные ТЭЦ.

Президент ассоциации «Гражданский альянс Казахстана» Бану Нургазиева подчеркнула, что на повестке стоит вопрос энергетичес­кой безопасности страны и достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). По ее мнению, начало строительства АЭС может всколыхнуть развитие Балхашского региона: начнется строительство дорог, линий электропередачи, новых зданий и со­оружений, откроются новые предприятия, новые колледжи, которые будут готовить бетонщиков, сварщиков, монтажников и рабочих других специальностей.

В перспективе, к примеру, поселок Улкен может расшириться и уже не быть поселком. В качестве примера она рассказала, как изменилась провинция Мерсин (Турция), где в апреле АЭС «Аккуя» официально стала ядерным объектом.

– Конечно, людей пугает все новое, но ядерные технологии шагнули далеко вперед. В настоящее время в мире есть все необходимое, чтобы атомные станции работали эффективно и безопасно, – считает Бану Нургазиева.