Вместо лайков – наказание

Закон и Порядок
Категория логотип
Лаура Казихан

Актюбинский водитель разместил в Instagram видео со своими нарушениями ПДД и получил 14 протоколов!

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Попытка устроить шоу на дороге закончилась совсем не тем, на что рассчитывал молодой водитель. Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором он демонстрирует опасную манеру вож­дения прямо на одном из главных проспектов города.

Водитель сознательно нарушал правила, создавая угрозу для себя и других участников дорожного движения. При этом он снимал происходящее на камеру и после опубликовал запись в соцсетях, очевидно, рассчитывая на просмотры и реакцию подписчиков.

Но видео, которое должно было принести популярность, привлекло внимание полиции. Личность водителя установили и вскоре доставили в отдел полиции. По итогам проверки в отношении него составили 14 административных протоколов за различные нарушения ПДД. Автомобиль водворен на спецстоян­ку. Теперь горе-водителю предстоит отвечать не перед подписчиками, а перед законом.

Полиция напоминает: дорога – не площадка для съемок экстремальных роликов и не место для гонки за лайками. Несколько секунд крутого контента могут обернуться реальной угрозой для жизни, причем не только своей, и другими серьезными последствиями.

#соцсети #ПДД #штраф #закон и порядок

Популярное

Все
Первый ранец Али
Новоселье в Каскелене
Воистину народный
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
Сохраняя традиции созидания
ИИ отследит поставки угля
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
Двое подростков заблудились в горах Алматы
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Сделать город комфортным
Акиматы выделили абитуриентам образовательные гранты
Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Поэт вдохновляет художников
Искусственный интеллект – в школьной программе
Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: что обсуждали партии в регионах
Названы победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»
В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
Дополнительный источник энергии
Проверяется уровень готовности
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Зеленое сердце» Семея

Читайте также

Мошенник выманил 1,7 млн тенге у студентки в Усть-Каменогор…
На миллиард тенге незаконно добыли марганцевую руду в Улытау
Миллиардный бизнес на запрещенных вейпах: АФМ пресекает пре…
В МВД ответили на сообщения о продаже персональных данных к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]