Попытка устроить шоу на дороге закончилась совсем не тем, на что рассчитывал молодой водитель. Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором он демонстрирует опасную манеру вож­дения прямо на одном из главных проспектов города.

Водитель сознательно нарушал правила, создавая угрозу для себя и других участников дорожного движения. При этом он снимал происходящее на камеру и после опубликовал запись в соцсетях, очевидно, рассчитывая на просмотры и реакцию подписчиков.

Но видео, которое должно было принести популярность, привлекло внимание полиции. Личность водителя установили и вскоре доставили в отдел полиции. По итогам проверки в отношении него составили 14 административных протоколов за различные нарушения ПДД. Автомобиль водворен на спецстоян­ку. Теперь горе-водителю предстоит отвечать не перед подписчиками, а перед законом.

Полиция напоминает: дорога – не площадка для съемок экстремальных роликов и не место для гонки за лайками. Несколько секунд крутого контента могут обернуться реальной угрозой для жизни, причем не только своей, и другими серьезными последствиями.