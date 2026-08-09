Первый ранец Али

фото Игоря Бургандинова

Держите подарки!

Подготовка к началу учебного года всегда волнительна как для детей, так и для взрослых. Особенно переживают первоклассники. Семилетний Али (имя изменено по просьбе родителей) – будущий ученик школы-лицея № 3 с казахским языком обучения города Косшы – тоже в предвкушении знаменательного дня. Мальчик предполагал, что знакомство с учебным заведением состоится 1 сентября, но благодаря республиканской акции «Дорога в школу» его первый визит в школу состоялся в середине августа. Как ребенку из многодетной семьи ему вручили рюкзак со школьными принадлежностями, но об этом чуть позже.

При входе в школу Али осмотрелся по сторонам. Взгляд его заскользил по атриуму. Прищурив глаза из-за проникающих в холл солнечных лучей, мальчик на миг остановился. Возможно, будь он взрослым, мог бы поду­мать: школа не ограничивает умы кирпичными стенами, а дает пространство для возможностей, как этот атриум, соединяющий голубое небо (читай – Вселенную) с учебным пространством.

– Нас пригласили для учас­тия в акции «Дорога в школу». Мы – многодетная семья. Все подтверждающие докумен­ты – удостоверения личности родителей, свидетельства о рож­дении детей, о заключении брака и другие – сдали в конце июля. Думали, что вручение портфелей с принадлежностями сос­тоится в одном из школьных кабинетов, но нас приглашают пройти в актовый зал, – делится со мной мама Али.

Все вместе, следуя за школьным провожатым, мы направились к эпицентру праздничного события. Переступив порог актового зала, мальчик сразу обратил внимание на установленный в центре стеллаж с портфелями и канцелярскими товарами. «Вот бы мне такой!» – читалось в глазах вчерашнего детсадовца, который еще не понимал, что все эти нужные для школы вещи – специально для них.

В просторном зале разместились дети и их родители. Всех их объединила акция, которая в стране проводится ежегодно. Особенность нынешней в том, что заявки для участия принимаются как в электронном формате, так и традиционным способом через подачу заявления в стенах школы.

В первом случае государственную помощь оказывают через перечисление на счета денежных средств. Вся информация поступает в Национальную образовательную базу через Цифровую карту семьи. Специальная сис­тема, проанализировав данные, автоматически определяет, имеет ли право семья на получение госпомощи. В 2026 году размер единовременной выплаты на подготовку ребенка к школе составляет 50 851 тенге.

Во втором случае поддержка оказывается за счет спонсорских средств. Главная цель – помочь нуждающимся подготовиться к учебному году.

– В нашей школе более 2 300 учащихся. В рамках акции «Дорога в школу», стартовавшей 1 августа, государственную материальную помощь в размере 50 851 тенге получили 264 семьи – многодетные и мало­обеспеченные, получатели адрес­ной социальной помощи, дети-сироты, учащиеся, оставшие­ся без попечения родителей и другие. Кроме того, за счет помощи местных предпринимателей более чем 20 детям вручим порт­фели с канцелярскими принадлежностями, а наш постоянный спонсор – магазин Askor подарит ученикам комплекты школьной формы, – рассказал исполняющий обязанности директора школы-лицея № 3 Ергельды Жексенбин.

Он выразил благодарность владельцам магазинов «Айза», «Әсел» и Askor, а также родителям, коллегам-педагогам, которые внесли свою лепту в проведение благотворительной акции и сами выступили добродетелями.

Отметим, что республиканский проект состоит из комп­лекса мероприятий, в том чис­ле акций «Дари добро детям», «Семья поможет семье», «Детям села – подарки к школе» и других, а также профилактических рейдов.

Приоделись прямо в школе

Родители, которые собирают ребенка или сразу нескольких детей в школу, знают: поездка в город и закуп формы – это тот еще квест. Для удобства представители специализированного столичного магазина сами приехали в учебное заведение и привезли с собой всю необходимую размерную линейку одежды. Даты проведения ярмарки и торжественной церемонии вручения рюкзаков совпали. И пока одни консультанты помогали в подборе стильной капсулы рядовым гостям, другие делали это для главных виновников праздника – участников акции «Дорога в школу».

– С лицеем № 3 мы работаем не первый год и регулярно оказываем спонсорскую помощь в виде школьных комплектов одежды, – отметил менеджер магазина Askor Бауыржан Толеген. – Мы дарим брюки или юбку, поло, жилет и джемпер. При производстве изделий используем местные и турецкие ткани и лекала, соединяя лучшие традиции пошива и современные тренды, чтобы дети чувствовали себя уверенно, комфортно и стильно каждый день. Фирменный шоурум компании находится в Астане.

Стоимость полного комплекта формы без вышивки национальных орнаментов – порядка 50 тыс. тенге. Именно такую сумму, как отмечалось выше, переводят на счета участников акции.

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в этом году в регионе в материальной поддержке нуждаются 11 436 детей, в том числе 800 будущих первоклассников. Для фонда «Всеобуч» из бюджета выделены финансовые средства в размере 2 446,8 млн тенге. Из этой суммы 581,9 млн тенге направлено на приобретение школьной формы и канцелярских товаров. Кроме того, частный благотворительный фонд «Акниет» предоставил детям 1 500 школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежнос­тями на общую сумму 15 млн тенге. По данным на 11 августа, матпомощь по области уже получили 11 102 ребенка, общая сумма оказанной поддержки составила 502,2 млн тенге.

– До 31 июля мы проводили пресс-конференции и брифинги, на которых призвали бизнесменов, предпринимателей, меценатов и неравнодушных жителей присоединиться к акции. В акиматах есть планы регио­нальных мероприятий по организации общереспубликанской благотворительной инициативы. Кроме того, проводим рейды, в них приняли участие более 50 общественников и сотрудников госорганов. Посетив 25 неблагополучных семей, а также вокзалы и увеселительные заведения, выявили 12 несовершеннолетних, находившихся без присмотра взрослых, – сообщили в управлении образования.

...В день нашего визита в школу маленький Али так и не примерил форму, оставив эту суету на потом. Зато он с гордостью нес свой первый ранец, который ему вручили в рамках акции «Дорога в школу». Этот подарок помог ему ощутить себя частью огромного пространства знаний. А совсем скоро у него появятся свой класс, любимые предметы, друзья и начнется счастливая школьная пора, которая подарит целую Вселенную возможностей.