Обеспечить прозрачность и единообразие

Выборы
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Инспекционные группы Центризбиркома продолжают посещать регионы.

фото ЦИК РК

Член Центральной избирательной комиссии Михаил Борт­ник посетил с инспекционной поезд­кой Восточно-Казахстанскую область. Он ознакомился с процессом подготовки к выборам депутатов Курултая, а также с работой территориальных и участковых избиркомов. В регионе действует 534 избирательных участка, в них задействовано 3 692 человека.

В первый день поездки под председательством Михаила Бортника прошло совещание с участием руководства области и представителей ряда госорганов. Была заслушана информация о подготовке к выборам и о запланированных мероприятиях.

Член Центризбиркома поручил обеспечить проведение выборов в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства, уделив особое внимание созданию для избирателей необходимых условий, в том числе для людей с инвалидностью.

Он также акцентировал внимание на вопросах организации голосования вне помещения в целях полноценного обеспечения избирательных прав граждан, которые не могут прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья, в связи с уходом за больным членом семьи, а также проживающих в отдаленных и труднодоступных районах, где не организованы избирательные участки.

Напомнил Михаил Бортник и о продолжающемся сезоне отпусков, поручив не останавливать разъяснительную работу о порядке получения открепительных удостоверений на право голосования по фактическому мес­ту пребывания в день выборов.

Второй день инспекционной поездки прошел в Риддере, где рабочая группа посетила избирательные участки № 125, 129 и 131. В приоритете оказались воп­росы организации деятельности участковых избирательных комиссий, обучения их членов, материально-технического оснащения. На базе избирательного участка № 125 прошел обучающий семинар для членов участковых комиссий, в ходе которого был проведен разбор практико-ориентированных кейсов и ситуа­ций, потенциально возможных в день голосования.

По итогам семинара была проведена оценка уровня знаний законодательства, тестирование проводилось на базе подсистемы дистанционного обучения и тестирования ЦИК РК.

Подводя итоги инспекционной поездки, Михаил Бортник подчеркнул важность постоянного и системного совершенствования профессиональной подготовки членов избиркомов, обеспечения готовности участков и усиления взаимодействия с госорганами. Он отметил, что одним из основных приоритетов на всех этапах организации выборов выступают соблюдение требований законодательства, обеспечение прав избирателей и прозрачность избирательного процесса.

Инспекционный выезд состоялся и в Акмолинскую область, где выборы депутатов Курултая обеспечивают 759 избиркомов в составе 4 520 человек. Рабочую группу в ходе поездки в регион возглавила член ЦИК Асель Жанабилова.

В ходе поездки состоялось координационное совещание с руководителями госорганов и правоохранительных структур. Были заслушаны отчеты о подготовке к выборам, поставлены ключевые задачи на предстоящий период. Глава инспекционной группы подчеркнула важность слаженной работы всех ведомств, обеспечения участков стабильным подключением к Интернету, подготовки необходимой инфраструктуры. На особом контроле должны оставаться информирование избирателей, работа call-центров, получение открепительных удостоверений.

Асель Жанабилова напомнила: для удобства избирателей в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» было внесено изменение, позволяющее открывать избирательные участки в организациях с непрерывно действующим производством. В Акмолинской области открыто три таких избирательных участка с охватом около 1 000 работников.

Большое внимание в ходе поездки представитель Центризбиркома уделила вопросам, касающимся создания условий для граждан с инвалидностью. Асель Жанабилова также приняла участие в семинаре для 150 членов территориальных и участковых комиссий, ознакомилась с реализацией на практике республиканской каскадной модели обучения.
Как было отмечено, подготовка к первым выборам депутатов Курултая выходит на финишную прямую, и главный акцент сейчас необходимо сделать на едино­образном применении законодательства.

Еще одна инспекционная группа, возглавляемая секретарем Центризбиркома Шавхатом Утемисовым и членом ЦИК Азаматом Айманакумовым (на снимке), побывала в Атырауской области.

В рамках поездки они посетили участковые избиркомы № 275, 285, 90 и 262 в Атырау. Особое внимание было уделено деятельности избирательных участков, созданных в соответствии с изменениями, внесенными недавно в законодательство о выборах для обеспечения избирательных прав граждан, работающих вахтовым методом.

На территории Атырауской области для избирателей созданы два таких участка. Шавхат Утемисов и Азамат
Айманакумов ознакомились с уровнем готовности избирательного участка № 288, расположенного в городке «Самал».

Одной из основных целей инспекционной группы было также ознакомление с процессом обучения членов избирательных комиссий. В этой связи представители ЦИК приняли участие в обучающем семинаре. Были обсуждены план мероприятий по подготовке и проведению выборов, изменения в избирательном законодательстве и вопросы эффективного использования ИИ.

В рамках поездки состоялось совещание с участием международных наблюдателей от Миссии БДИПЧ ОБСЕ. Были заслушаны отчеты ведомств о готовности региона к выборам, обеспечении пожарной безопасности, создании комфортных условий для лиц с инвалидностью.

По итогам инспекционной поездки дополнительно проработаны основные вопросы организации выборов, обеспечения избирательных прав граждан, общественной безопасности и создания необходимых условий на избирательных участках в день голосования.

#выборы #ЦИК #курултай #Национальный курултай

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