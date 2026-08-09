Сократить дефицит ученических мест

В прошлом учебном году в школах области обучались более 154 тыс. детей, в этом году их количество достигнет 155,5 тыс. Рост количества школьников вновь ставит перед системой образования ряд вопросов.
ПопулярноеВсе
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
Сохраняя традиции созидания
ИИ отследит поставки угля
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
Двое подростков заблудились в горах Алматы
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Сделать город комфортным
Акиматы выделили абитуриентам образовательные гранты
Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Поэт вдохновляет художников
Искусственный интеллект – в школьной программе
Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: что обсуждали партии в регионах
Названы победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»
В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
Дополнительный источник энергии
Проверяется уровень готовности
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Зеленое сердце» Семея
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]