Сократить дефицит ученических мест

Как сообщил руководитель областного управления образования Марат Абуов, в 2026⁄2027 учебном году в первые классы планируется принять 15,2 тыс. детей. Уже поступило более 11 тыс. заявлений.

– К 1 сентября в регионе намечено открытие четырех образовательных учреждений: 1200-местной школы в городе Кульсары, двух 600-местных школ в селах Курмангазы и Акколь, а также школы BINOM в областном центре на 2 000 учащихся. Все четыре объекта готовы на 100 процентов. В настоящее время завершается оформление необходимых документов и лицензий, – сказал Марат Абуов.

Однако одной только сдачей новых школ проблема дефицита мест не решится. До сих пор в Атырау пять школ работают в три смены. Причины трехсменного обучения – рост населения города, миграция, увеличение числа детей в пригородных селах, а также нехватка педагогов для русскоязычных классов.

– Для решения проблем реа­лизуется несколько проектов. В частности, на территории одной из городских школ возводится пристройка на 250 мест. Две школы по 600 мест каждая будут введены в эксплуатацию в пригородных микрорайонах, что снизит нагрузку на уже действую­щие там учебные заведения, – сообщил Марат Абуов.

Работа продолжится и после начала учебного года. До конца 2026-го планируется завершить строительство еще пяти школ, рассчитанных на 1 900 мест.

Важным направлением остается ликвидация аварийных школ. В области их семь. Уже ведется строительство новых зданий, в том числе в Атырау, Индерском, Кызылкогинском и Махамбетском районах.

Как отметил Марат Абуов, реа­лизация этих проектов должна позволить решить сразу три системных вопроса: сократить трехсменное обучение, устранить дефицит ученических мест и постепенно ликвидировать аварийные школы.