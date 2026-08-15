Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Технологическое нарушение, произошедшее 14 августа в энергосистеме Казахстана, стало серьезной проверкой для Южной зоны ЕЭС. На фоне резкого изменения перетоков электроэнергии со стороны ОЭС Центральной Азии сработала противоаварийная автоматика, после чего Южная зона Казахстана отделилась от Северной. Несмотря на значительный масштаб ограничений, энергоснабжение потребителей было восстановлено в течение нескольких часов. Эксперты считают, что произошедшее требует детального технического расследования, но одновременно отмечают слаженную работу диспетчеров, электростанций и сетевых организаций, передает Kazpravda.kz

По данным системного оператора KEGOC, технологическое нарушение произошло 14 августа в 14:37. Причиной аварийного процесса стало отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане общей мощностью около 600 МВт, что привело к перегрузке транзита «Север — Восток — Юг» и отделению Южной зоны ЕЭС Казахстана от северной части системы и энергосистем ОЭС Центральной Азии. В результате временно ограничивалось электроснабжение потребителей в ряде регионов Казахстана. Общий объем ограничений KEGOC оценил примерно в 2810 МВт.

При этом приведенная энергетическими экспертами оперативная хронология показывает, насколько динамично развивался аварийный процесс. В частности, после первоначального нарушения последовали отключения ряда линий 500 кВ и снижение генерации на отдельных электростанциях. На определенном этапе объем ограничений в Южной зоне ЕЭС Казахстана достиг 2667,2 МВт.

Восстановление проходило поэтапно. В 16:26 была проведена синхронизация Северной зоны с Южной зоной ЕЭС РК и ОЭС Центральной Азии, после чего продолжилось снятие ограничений. По данным KEGOC, к 16:26 было восстановлено энергоснабжение потребителей в Алматинской и Жетысуской областях, а к 16:34 — в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Жакып Хайрушев: энергосистема сохранила управляемость

Председатель Общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса Минэнерго, управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев считает, что в первую очередь необходимо отметить работу специалистов отрасли. По его словам, в аварийной ситуации важна не только работа автоматики, но и взаимодействие всех участников технологического процесса.

«Вчера энергосистема юга страны столкнулась с серьезным технологическим нарушением. Масштаб отключений был значительным, однако нормальный режим удалось восстановить достаточно быстро. Хочу в первую очередь отметить работу коллег-энергетиков. В аварийной ситуации многое зависит не только от автоматики, но и от того, насколько четко взаимодействуют диспетчеры, электростанции, магистральные и распределительные сетевые компании, оперативный персонал. Вчера эта координация была обеспечена. После разделения энергосистемы противоаварийная автоматика локализовала нарушение, а специалисты приступили к восстановлению схемы. Само событие, конечно, требует отдельного профессионального разбора. Необходимо понять причины аварийного дисбаланса, последовательность развития нарушения и оценить работу всех элементов защиты и автоматики», — отметил Жакып Хайрушев.

По мнению эксперта, окончательная оценка должна появиться после технического расследования. В частности, предстоит изучить причины аварийного дисбаланса в ОЭС Центральной Азии, развитие процесса, работу защит и автоматики и устойчивость транзита «Север — Восток — Юг».

При этом сам факт быстрого восстановления, считает Хайрушев, является важным показателем устойчивости системы. В достаточно сложной ситуации энергосистема сохранила управляемость, а специалисты в короткие сроки восстановили нормальный режим работы.

Спикер также выразил благодарность энергетикам, которые в момент аварии находились на станциях, подстанциях, в диспетчерских центрах и сетевых организациях.

Кайрат Рахимов: такие ситуации требуют профессионального разбора

Председатель правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (КОРЭМ) Кайрат Рахимов также обращает внимание на последовательность действий специалистов при ликвидации технологического нарушения. Его профессиональный опыт связан с электроэнергетикой: трудовую деятельность он начинал электромонтером, позднее занимал руководящие должности в отрасли и работал в Министерстве энергетики.

«Привожу официальную хронологию событий по данным Энергонадзора. Предварительная причина наброса мощности — в 14:37 на Токтогульской ГЭС отключились два гидрогенератора. В 15:11 при синхронизации Южной зоны ЕЭС РК и ОЭС Центральной Азии с Северной зоной РК по ВЛ-500 кВ Л-5300 действием противоаварийной автоматики произошло отключение ряда линий. В 15:12 АлмТЭЦ-2 снизила генерацию с 200 до 0 МВт, АлмТЭЦ-3 — с 82 до 0 МВт. В 15:15 Капшагайская ГЭС снизила генерацию с 165 до 0 МВт. Объем ограничений в Южной зоне ЕЭС РК достиг 2667,2 МВт. В дальнейшем специалисты последовательно включали линии, восстанавливали генерацию и возвращали потребителей к нормальному режиму», — считает он.

Представленная им хронология показывает, что ликвидация аварии не ограничилась одним переключением. После локализации нарушения энергетикам пришлось восстанавливать конфигурацию сети, синхронизировать зоны, возвращать в работу генерирующее оборудование и поэтапно снимать ограничения.

Согласно приведенным данным, в 15:43 была включена Л-5300, затем последовательно восстановлены другие ключевые линии. В 16:26 произведена синхронизация Северной зоны с Южной зоной ЕЭС РК и ОЭС Центральной Азии. В 16:34 было дано указание на полное снятие ограничений по Южному региону, а к 16:59 ограничения были сняты в полном объеме.

В дальнейшем продолжалось восстановление отдельных генерирующих агрегатов и оборудования. В частности, вечером в работу возвращались агрегаты Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Жумабек Жаныкулов: результат системной работы

Председатель президиума Национальной конфедерации работодателей «PARYZ» Жумабек Жаныкулов предлагает посмотреть на произошедшее не только через призму аварийного отключения, но и с точки зрения многолетних инвестиций в надежность энергетической системы.

По его мнению, именно аварийные ситуации позволяют увидеть практический результат решений, которые в обычных условиях остаются незаметными для потребителей.

«Честно говоря, я иногда высказываю резкую критику в адрес правительства и наших больших квазигосударственных компаний — возможно, где-то правильно, где-то нет. Но сегодня я увидел результат большой системной работы. И это круто. Годами последовательно вкладывались средства в автоматику, защиту и противоаварийные системы. И именно сегодня, в критический момент, всё это сработало. Иначе последствия и убытки для населения, бизнеса и страны могли быть колоссальными. Поэтому сегодня хочу отдельно отметить работу Правительства, «Самрук-Қазына», KEGOC и, конечно, самих энергетиков. Потому что такие системы не создаются за один день — это результат решений, инвестиций и труда многих людей на протяжении многих лет», — прокомментировал спикер.

По его словам, внимание общества обычно сосредоточено на проблемах энергетики, однако необходимо отмечать и те случаи, когда системные решения дают результат. Также он добавил, что когда видим результат системной работы, об этом тоже надо говорить. Большой рахмет нашим энергетикам и всем, кто годами создавал эту защиту», — подчеркнул он.

Работа противоаварийной автоматики в подобных ситуациях имеет критическое значение. Согласно действующим правилам предотвращения и ликвидации аварийных нарушений в ЕЭС Казахстана, при быстром развитии аварийных процессов, когда вмешательство оперативного персонала невозможно, противоаварийная автоматика предназначена, в частности, для предотвращения нарушения устойчивости, ликвидации асинхронных режимов и недопущения опасного снижения или повышения частоты и напряжения.

Именно поэтому оценка работы автоматики должна стать одной из центральных частей технического расследования.

Необходимо установить не только первоначальную причину изменения режима, но и восстановить всю последовательность событий: какие элементы сработали первыми, как менялись перетоки, почему происходили последующие отключения, насколько расчетные алгоритмы соответствовали фактическому развитию аварии и какие решения позволили избежать более масштабных последствий.

Главный вывод — необходимы и благодарность, и расследование

В результате система смогла локализовать нарушение, избежать неконтролируемого развития аварии и в течение нескольких часов восстановить электроснабжение потребителей. KEGOC сообщил, что причины технологического нарушения будут расследованы специальной комиссией. Поэтому сейчас важно одновременно говорить о двух вещах.

С одной стороны, профессиональная работа диспетчерского персонала, энергетиков электростанций, сетевых организаций и системного оператора заслуживает отдельной оценки. С другой — масштаб аварии требует полноценного технического анализа и конкретных выводов для дальнейшего повышения надежности ЕЭС.

Для энергетики именно такой подход является наиболее объективным: не замалчивать проблему, но и не обесценивать результат работы системы в момент серьезного испытания.

Многолетние инвестиции в сети, автоматику, защиту, генерацию и подготовку специалистов имеют смысл именно тогда, когда инфраструктура сталкивается с реальным аварийным режимом. И 14 августа этот комплекс решений прошел серьезную проверку.

Окончательные выводы, однако, должны быть сделаны только после завершения технического расследования. Именно оно покажет, что стало первопричиной нарушения, насколько эффективно отработали защитные системы и какие дополнительные меры необходимы для повышения устойчивости энергосистемы Казахстана и всей ОЭС Центральной Азии.