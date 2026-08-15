Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу

Закон и Порядок

Нарушения касались невыполнения требований по репатриации валюты

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Прокуратура области Жетісу обеспечила полное взыскание административного штрафа в доход государства, сообщает Kazpravda.kz

В надзорном органе продолжается работа по защите интересов государства и обеспечению соблюдения требований законодательства. По результатам принятых мер прокурорского реагирования увеличен размер административного штрафа.

По постановлению Панфиловского районного суда филиал АО, осуществляющего деятельность в сфере международной мультимодальной логистики, привлечён к административной ответственности по пункту 2) статьи 251 Кодекса РК об административных правонарушениях за невыполнение требований по репатриации национальной и (или) иностранной валюты.

«Размер административного штрафа был определён в сумме 206,9 млн теңге. При этом, при назначении административного штрафа судом не в полной мере были учтены требования статьи 44 Кодекса РК об административных правонарушениях. В связи с этим прокуратурой Панфиловского района внесено апелляционное ходатайство. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры и увеличил размер административного штрафа до 262,6 млн теңге»,  заключили в ведомстве.

 

#прокуратура #штраф #логистика #область Жетісу

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