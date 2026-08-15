Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу

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Прокуратура области Жетісу обеспечила полное взыскание административного штрафа в доход государства, сообщает Kazpravda.kz

В надзорном органе продолжается работа по защите интересов государства и обеспечению соблюдения требований законодательства. По результатам принятых мер прокурорского реагирования увеличен размер административного штрафа.

По постановлению Панфиловского районного суда филиал АО, осуществляющего деятельность в сфере международной мультимодальной логистики, привлечён к административной ответственности по пункту 2) статьи 251 Кодекса РК об административных правонарушениях за невыполнение требований по репатриации национальной и (или) иностранной валюты.