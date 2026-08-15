Кандидат в депутаты от партии «Байтақ» встретился с избирателями Шымкента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках предвыборной агитационной кампании кандидат в депутаты от партии «Байтақ» Айдос Ордабеков встретился с коллективом компании «Тулпар Автозапчасти», передает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие около 60 человек, в том числе сотрудники предприятия и доверенные лица кандидата.

Спикер представил основные положения предвыборной программы, обозначил приоритетные направления работы и ответил на вопросы участников. В ходе встречи были затронуты актуальные для жителей региона вопросы, в том числе социально-экономического развития и охраны окружающей среды.

Данное событие освещали представители телеканалов «Онтүстік» и «Жібек жолы».

Обсуждение прошло в формате открытого диалога. Участники смогли высказать свои предложения и задать кандидату в депутаты Курултая интересующие их вопросы.