Кандидат в депутаты от партии «Байтақ» встретился с избирателями Шымкента

Обсуждение прошло в формате открытого диалога
В рамках предвыборной агитационной кампании кандидат в депутаты от партии «Байтақ» Айдос Ордабеков встретился с коллективом компании «Тулпар Автозапчасти», передает Kazpravda.kz
В мероприятии приняли участие около 60 человек, в том числе сотрудники предприятия и доверенные лица кандидата.
Спикер представил основные положения предвыборной программы, обозначил приоритетные направления работы и ответил на вопросы участников. В ходе встречи были затронуты актуальные для жителей региона вопросы, в том числе социально-экономического развития и охраны окружающей среды.
Данное событие освещали представители телеканалов «Онтүстік» и «Жібек жолы».
Обсуждение прошло в формате открытого диалога. Участники смогли высказать свои предложения и задать кандидату в депутаты Курултая интересующие их вопросы.