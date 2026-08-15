Кандидат в депутаты от партии «Байтақ» встретился с избирателями Шымкента

Партии,Выборы

Обсуждение прошло в формате открытого диалога

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках предвыборной агитационной кампании кандидат в депутаты от партии «Байтақ» Айдос Ордабеков встретился с коллективом компании «Тулпар Автозапчасти», передает Kazpravda.kz 

В мероприятии приняли участие около 60 человек, в том числе сотрудники предприятия и доверенные лица кандидата.

Спикер представил основные положения предвыборной программы, обозначил приоритетные направления работы и ответил на вопросы участников. В ходе встречи были затронуты актуальные для жителей региона вопросы, в том числе социально-экономического развития и охраны окружающей среды.

Данное событие освещали представители телеканалов «Онтүстік» и «Жібек жолы».

Обсуждение прошло в формате открытого диалога. Участники смогли высказать свои предложения и задать кандидату в депутаты Курултая интересующие их вопросы.

#выборы #избиратели #Шымкент #кандидат #встреча #партия #«Байтақ»

Популярное

Все
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Будет построена новая школа
Новые условия для партийной конкуренции
Новоселье в Каскелене
Столичная бригада пополнилась молодыми офицерами
Горело синим пламенем
Елена Рыбакина сыграла в решающем матче
Сократить дефицит ученических мест
Вместо лайков – наказание
«Принцесса цирка» открыла сезон
Формируя культуру водосбережения
Моана запела голосом Санат
Стала цехом старая ферма
Горожан учат сдавать вторсырье
Заряжать – с умом!
Воистину народный
Базовый ориентир
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
Сохраняя традиции созидания
ИИ отследит поставки угля
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Двое подростков заблудились в горах Алматы
Сделать город комфортным
Акиматы выделили абитуриентам образовательные гранты
Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Искусственный интеллект – в школьной программе
Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: что обсуждали партии в регионах
Поэт вдохновляет художников
Названы победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»
В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
Дополнительный источник энергии
Проверяется уровень готовности
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Зеленое сердце» Семея

Читайте также

Новые условия для партийной конкуренции
Обеспечить прозрачность и единообразие
Более 70% казахстанцев планируют проголосовать на выборах в…
ОСДП подняла вопрос защиты учителей в городе Алатау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]