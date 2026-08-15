30 монополистов наказали за создание барьеров для бизнеса в Алматинской области

Общая сумма наложенных штрафов превысила 23 млн теңге
Прокуроры Алматинской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов Генрокуратуры выявили нарушения, создававшие административные барьеры для предпринимателей и инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона
Проверка охватила деятельность субъектов естественных монополий, оказывающих услуги бизнесу.
Были установлены факты несвоевременного рассмотрения обращений, необоснованных отказов в выдаче технических условий на подключение к инженерным сетям, а также сокрытия информации о наличии свободных мощностей.
Эти нарушения ограничивали доступ бизнеса к необходимой инфраструктуре.
«По актам прокурорского реагирования 30 субъектов естественных монополий привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 23 млн теңге. Защита прав инвесторов и создание благоприятного инвестиционного климата остаются одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. Инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами, могут обратиться по телефону +7 708 525 50 81 или в Call-центр 115», – говорится в информации.