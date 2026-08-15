30 монополистов наказали за создание барьеров для бизнеса в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры Алматинской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов Генрокуратуры выявили нарушения, создававшие административные барьеры для предпринимателей и инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

Проверка охватила деятельность субъектов естественных монополий, оказывающих услуги бизнесу.

Были установлены факты несвоевременного рассмотрения обращений, необоснованных отказов в выдаче технических условий на подключение к инженерным сетям, а также сокрытия информации о наличии свободных мощностей.

Эти нарушения ограничивали доступ бизнеса к необходимой инфраструктуре.