30 монополистов наказали за создание барьеров для бизнеса в Алматинской области

Закон и Порядок

Общая сумма наложенных штрафов превысила 23 млн теңге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры Алматинской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов Генрокуратуры выявили нарушения, создававшие административные барьеры для предпринимателей и инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона 

Проверка охватила деятельность субъектов естественных монополий, оказывающих услуги бизнесу.

Были установлены факты несвоевременного рассмотрения обращений, необоснованных отказов в выдаче технических условий на подключение к инженерным сетям, а также сокрытия информации о наличии свободных мощностей.

Эти нарушения ограничивали доступ бизнеса к необходимой инфраструктуре.

«По актам прокурорского реагирования 30 субъектов естественных монополий привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 23 млн теңге. Защита прав инвесторов и создание благоприятного инвестиционного климата остаются одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. Инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами, могут обратиться по телефону +7 708 525 50 81 или в Call-центр 115»,  говорится в информации. 

#монополисты #бизнес #Алматинская область #барьеры #ЗИП

Популярное

Все
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Будет построена новая школа
Новоселье в Каскелене
Новые условия для партийной конкуренции
Столичная бригада пополнилась молодыми офицерами
Горело синим пламенем
Сократить дефицит ученических мест
Елена Рыбакина сыграла в решающем матче
Вместо лайков – наказание
«Принцесса цирка» открыла сезон
Формируя культуру водосбережения
Горожан учат сдавать вторсырье
Стала цехом старая ферма
Моана запела голосом Санат
Заряжать – с умом!
Воистину народный
Базовый ориентир
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
Сохраняя традиции созидания
ИИ отследит поставки угля
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Двое подростков заблудились в горах Алматы
Сделать город комфортным
Акиматы выделили абитуриентам образовательные гранты
Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ
Поэт вдохновляет художников
Искусственный интеллект – в школьной программе
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: что обсуждали партии в регионах
Названы победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»
В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов
Дополнительный источник энергии
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
Проверяется уровень готовности
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Зеленое сердце» Семея

Читайте также

Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
Канал поставки «синтетики» из Астаны пресекли в области Абай
Вместо лайков – наказание
Мошенник выманил 1,7 млн тенге у студентки в Усть-Каменогор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]