17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы

Закон и Порядок

По имеющейся информации, в криминальной среде он был известен под прозвищем «Кинг-Конг»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Спустя 17 лет после совершения преступления вынесен приговор участнику резонансного убийства в Алматы, передает  со ссылкой на Генпрокуратуру

Как уточняется, Ю. Юсупов, долгие годы скрывавшийся за пределами Казахстана под измененными анкетными данными, осужден к 15 годам лишения свободы. Преступление было совершено ночью 19 мая 2008 года в центре Алматы.

В суде установили, что Юсупов и его сообщник А. Коваленко, находившиеся в конфликте с представителем криминальной среды, подкараулили потерпевшего возле дома по улице Фурманова. В него было произведено несколько прицельных выстрелов, в том числе контрольный – в затылок. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

После убийства Юсупов покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск.

Его сообщник Коваленко продолжил преступную деятельность. Уже летом 2008 года он был задержан после вооруженного инцидента в зоне отдыха «Старая крепость» в Капшагае, в ходе которого был убит сотрудник полиции и тяжело ранены еще четверо. В 2009 году Коваленко осужден к 23 годам лишения свободы.

Тем временем поиски Юсупова продолжались. По имеющейся информации, в криминальной среде он был известен под прозвищем «Кинг-Конг» и входил в окружение известного кыргызского криминального авторитета. Правоохранительные органы Кыргызстана также разыскивали его в связи с убийством в Бишкеке в 2007 году владельца автомойки.

На протяжении многих лет Юсупов скрывался в странах Европы, используя измененные анкетные данные.

Однако в августе 2025 года при пересечении литовской границы он был задержан, а в ноябре по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован из Литвы на родину.

В июле текущего года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы признал Юсупова виновным в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и назначил ему 15 лет лишения свободы.

«Эта экстрадиция стала результатом новых подходов Генпрокуратуры к международному сотрудничеству и выстроенного взаимодействия с зарубежными партнерами. Расширение прямых контактов с компетентными органами иностранных государств, оперативный обмен информацией и использование современных механизмов международного розыска позволяют устанавливать местонахождение и возвращать в страну лиц, которые годами скрываются от казахстанского правосудия. Принцип «Закон и Порядок» означает, в том числе неотвратимость ответственности: ни давность розыска, ни смена персональных данных, ни нахождение за пределами страны не должны становиться возможностью избежать правосудия. Работа по розыску и возвращению таких лиц будет продолжена», – заключили в надзорном органе. 

Ранее из Польши экстрадирован подозреваемый, возглавлявший транснациональную преступную группу по сбыту синтетических наркотиков и легализации преступных доходов. 

 

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