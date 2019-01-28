Колонка обозревателей Аутистический синдром Сергей Нестеренко

На прошедшей неделе 49-летняя жительница Британии Паскаль Селлик объявила о решении «выйти замуж» за… собственное пуховое одеяло и пригласила на официальную церемонию, которая состоится 10 февраля, гос­тей. А что? Одеяло, оно ведь не хуже мужика: и согревает, и «обнимает».



В науке подобное влечение людей к неодушевленным предметам называют объектофилией, связываемой с расстройствами аутического спектра, подразумевающими дефицит способности поддерживать социальное взаимодействие, а также ограниченными интересами.



В большой политике, судя по всему, аутистическим синдромом нынче страдают целые государства. И весьма убедительные примеры на сей счет продемонстрировала завершившаяся неделя.



Понаблюдаем за открывшимся в Давосе очередным Всемирным экономическим форумом. В былые времена эта международная площадка становилась местом встречи ведущих мировых политиков, приезжающих, дабы предложить пути разрешения как экономических, так и политических проблем. Ныне же швейцарский городок оказался обделен присутствием крупнейших лидеров.



При этом скептики склонны утверждать: в эпоху глобальных разногласий, в том числе по причине тех самых ограниченных интересов и неспособности выстраивать общение с другими субъектами мировой политики, форуму грозит полное забвение.

Американская делегация в Давос вообще не прибыла, сославшись на шатдаун (а «дауном» хорошее дело не назовут). При этом нынешний бюджетный кризис уже побил рекорд по продолжительности.



Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй тоже не до мировых проблем – тут бы с планом «Б» по брекситу разобраться. На внутренние проблемы, связанные с протестами в стране, ссылается президент Франции Эммануэль Макрон. Не прибыл в Давос и глава Китая Си Цзиньпин, а также российский лидер Владимир Путин.

А значит серьезного разговора в Давосе не получится. Хотя тем для обсуждения хоть отбавляй. Одну из них подкинула завершившаяся неделя – речь о ситуации в Венесуэле, где, по сути, произошел государственный переворот: спикер однопалатного парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны, несмотря на наличие действующего главы государства Николаса Мадуро.



Выступления сторонников действующего президента и оппозиции уже переросли в столкновения, сопровождающиеся человеческими жертвами. И тут бы мировым политикам договориться о цивилизованном разрешении катаклизма на основе международного права, ан нет: неуемная тяга любителей «цветных революций» к подкидыванию дровишек в разгорающееся пламя и здесь взяла верх. Некоторые государства, в том числе европейские, не преминули выразить поддержку спикеру венесуэльского парламента, проводящему, дескать, демократическую политику. А к чему приводит борьба за демократию все, наверное, помнят.



Ирак, Ливия, Тунис, Сирия… Список можно продолжать. И что, жизнь людей в этих странах стала лучше, после того как ретивые западные «благодетели», по сути, вмешались во внутренние дела данных государств? Увы, с точностью до наоборот.



Венесуэла и без того переживает мощнейший кризис. А ведь страна вовсе не бедная – по запасам углеводородов она мировой лидер. А может, в этом и закавыка?

К слову, о газе. Приехавшая все-таки на давосский форум канцлер Германии Ангела Меркель нежданно-негаданно «влепила пощечину» американской политике, заявив, что урегулирование международных кризисов – прерогатива всего международного сообщества, а не одной страны, живущей по принципу «Америка прежде всего».

Другим сигналом для США стало заявление о том, что Германия продолжит получать газ через российские газопроводы. Выходит, с аутистическим синдромом можно бороться? Посмотрим…

