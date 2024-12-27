Авиакатастрофа в Актау: шестеро пациентов еще находятся в больнице

Четверо из них – в реанимации, один из них - в очень тяжелом состоянии

Фото: пресс-служба МЗ РК

Мангистауская областная многопрофильная больница сообщила о состоянии пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на упрздрав региона

Сообщается, что в больнице продолжают лечение 6 пациентов.

«Четверо из них – в реанимации, один из них находится в очень тяжелом состоянии. Трое - в стабильном тяжелом состоянии. Двое пациентов продолжают лечение в травматологическом отделении», - проинформировали в областном управлении здравоохранения.

Из 6 пациентов, получающих лечение в областной многопрофильной больнице, 3 – азербайджанцы, 3 – граждане Кыргызстана. Они получает лечение в полном объеме.

Напомним, 25 декабря МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

Ранее МЧС публиковало список погибших казахстанцев. Среди них один ребенок.