Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию по гражданам Республики Казахстан, погибшим в авиакатастрофе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.

Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.

Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в г. Актау.

Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.

Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в г. Астана.

Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р.,уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.

Как стало известно, Гаухар Шаймерденова - известный нотариус из Астаны. По словам Динары Сатжан, женщина летела вместе с 11-летним сыном.

«Я связалась с председателем нотариальной палаты Астаны Айгерим Айкешевой. В минувшее воскресенье они были вместе на корпоративе нотариусов. Гаухар рассказала коллегам, что летит с младшим сыном к семейным друзьям в Грозный встречать Новый год. Сегодня утром они вылетели в Баку и оттуда в Грозный, так как прямых рейсов из Астаны нет», - написала в Instagram Динара Сатжан.

Для опознания и доставки тел в Актау вылетели бывший супруг Гаухар и её помощница. Их встретят местные нотариусы, чтобы оказать необходимую помощь.

Об уроженке Костаная Салиме Жутаевой известно, что ей 29 лет, стоматолог, жила между двумя городами - Карагандой и Грозным.

Бауыржан Джумагулов — 39-летний отец шестерых детей, как пишет @ulysmediatg. Из города Жанаозен, работал в ТОО «ОзенМунайГаз».

Также в авиакатастрофе погиб 36-летний рабочий из Жанаозена Сандибек Тулесинов, работал в ТОО «МунайФилдСервис».

У него остались супруга и четверо детей.