Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Кызылординской области

В Кызылординской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
По данным спасателей, авария произошла сегодня, 3 декабря, в 05.25 на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Из-за гололеда водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автобуса. Предварительно в салоне находились 50 пассажиров.
По состоянию на 07:56 на месте происшествия обнаружено 4 погибших. 15 пострадавших извлечены. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, количество пострадавших устанавливается, сообщили в КЧС.
"Происшествие произошло в 85 километрах от Кызылорды. На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линий (7242) 24-41-61, 70-03-28. На месте работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС, 6 сотрудников и 2 единицы техники МПС, 12 работников и 4 единицы техники БСМП", - говорится в информации.