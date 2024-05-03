187 горняков эвакуировали из шахты Костенко в Караганде

Происшествия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Караганде на шахте им. Костенко произошло задымление на 4 конвейерном штреке пласта К3, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Электрослесарь Айбар Косанов / Фото: МЧС РК

"Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты. В связи сигналом датчика в 19:45 час., несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе 194 шахтеров, находившихся в шахтах на других горизонтах", - говорится в информации.

По состоянию на 21:47 час. 187 горняков было выведено на поверхность, 7 работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты, рассказали в министерстве.

"Предварительная причина - попадание инородного тела на ролик нижнего полотна и с последующей блокировкой работы ролика, из-за чего возникло задымление конвейерной ленты", - добавили в МЧС.

 

#пожар #эвакуация #шахта #горняки #Костенко

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