Трагедия в Кыргызстане: Названа причина наезда грузовика на детей

Происшествия
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Айман Аманжолова
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В Сузакском районе Джалал-Абадской области, 2 мая, примерно в 13.30 мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Заместитель председателя кабинета министров – председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал ЧП в Сузакском районе, где вчера мини-грузовик наехал на толпу школьников.

«Правоохранительные органы и органы прокуратуры провели расследование. Информация о террористическом и преступном составляющем, которую распространяют некоторые СМИ, не подтвердилась. Здесь причина в халатности и несоблюдении мер безопасности. Были недостатки в организации. Организаторам нужно было учесть все детали: к примеру, машина не должна была быть в многолюдном месте, должны были предусмотреть безопасное место для парковки; к детям не должны были допускать посторонних. Маленькие просчеты обернулись большой трагедией», - сказал он.

Ташиев заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Возраст пострадавших от 9 до 16 лет. 

По поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова дети, пострадавшие в результате наезда мини-грузовика в Сузаксском районе Джалал-Абадской области, специальным бортом будут доставлены в Бишкек.

Сообщается, что десять детей, состояние которых оценивается как тяжелое, в сопровождении родственников будут находиться в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи г. Бишкек.

Садыр Жапаров поручил обеспечить детей необходимыми медикаментами и круглосуточным наблюдением медицинскими специалистами.

#дети #Кыргызстан #больница #грузовик

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