Женщина погибла на первом свидании в Алматы

Инцидент произошел 16 октября прошлого года, когда горожанка Айнагуль Кенчебаева встретилась с мужчиной в кафе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан» .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сначала они мирно беседовали, но вскоре возникла ссора.

«Отдыхающие в кафе видели, как он вытащил ее на улицу, но никто не посчитал нужным вмешаться. Сейчас никто не знает, что произошло на самом деле на улице, но спустя 20 минут, полицейские, которых ранее вызвала девушка, нашли ее уже мертвой», - написала в соцсетях журналист Сандугаш Дуйсенова.

Позднее появилась информация о том, что во время конфликта мужчина толкнул девушку в арык, в результате чего она получила смертельную травму головы.

Дело было переквалифицировано, и мужчину осудили по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Ему было назначено 2,5 года лишения свободы.

Как выяснилось, погибшая была директором фармацевтической компании.