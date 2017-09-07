Багровое северное сияние над Уралом обещают астрономы

На севере Свердловской области, по прогнозам астрономов, можно будет наблюдать полярное сияние багрового цвета, вызванное вспышками на Солнце, передает "Российская газета"
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"Вспышки на Солнце были 4 и 6 сентября. С ними связана сегодняшняя магнитная буря, которая по мощности оказалась немного меньше, чем ожидалось. И если в Екатеринбурге сегодня полярного сияния ждать не следует, то это явление возможно будет увидеть на севере Свердловской области", – рассказал инженер научной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Он подчеркнул, что если сегодня или завтра вновь будет всплеск солнечной активности, то сияние в пятницу 8 сентября заметят жители и других районов Среднего Урала, не только северных.
Как отмечают астрономы, 6 сентября на Солнце произошла самая яркая вспышка за последнюю дюжину лет. Такой всплеск может спровоцировать редкое явление – полярное сияние багрового цвета в небе над Средним Уралом.
Выброс энергии в момент вспышки на Солнце вышел за пределы десятибалльной шкалы. Астрономы в недоумении: почему вспышка такого уровня произошла в момент минимума солнечной активности. Эту загадку еще предстоит разгадать.