Кадровые назначения
Бакытжан Сагинтаев назначен акимом Алматы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бакытжана Сагинтаева акимом города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы", – говорится в тексте указа.

Также указом Главы государства Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу.


Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился 13 октября 1963 года в селе Учарал Жамбылской области.

В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова.

В разные годы работал в частном секторе.

– Заместитель акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);

– Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);

– Председатель правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (12.1999-01.2001);

– Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);

– Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);

– Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);

– Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.12.2007-30.09.2008);

– Аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);

– Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (20.01.2012-09.2012);

– Первый заместитель председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" (09.2012-01.2013);

– Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан – министр регионального развития Республики Казахстан (16.01.2013-11.2013);

– Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (06.11.2013; переназначен – 04.04.2014; переназначен – с 30.04.2015-09.09.2016);

– Премьер-министр Республики Казахстан (09.09.2016-21.02.2019);

– Государственный секретарь Республики Казахстан (с 01.03.2019);

– 25 марта 2019 года был назначен руководителем Администрации Президента РК.

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