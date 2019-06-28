Кадровые назначения
Бакытжан Сагинтаев назначен акимом Алматы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бакытжана Сагинтаева акимом города Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы", – говорится в тексте указа.
Также указом Главы государства Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу.Сагинтаев Бакытжан Абдирович
родился 13 октября 1963 года в селе Учарал Жамбылской области.
В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова.
В разные годы работал в частном секторе.
– Заместитель акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);
– Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);
– Председатель правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (12.1999-01.2001);
– Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);
– Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);
– Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);
– Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.12.2007-30.09.2008);
– Аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);
– Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (20.01.2012-09.2012);
– Первый заместитель председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" (09.2012-01.2013);
– Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан – министр регионального развития Республики Казахстан (16.01.2013-11.2013);
– Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (06.11.2013; переназначен – 04.04.2014; переназначен – с 30.04.2015-09.09.2016);
– Премьер-министр Республики Казахстан (09.09.2016-21.02.2019);
– Государственный секретарь Республики Казахстан (с 01.03.2019);
– 25 марта 2019 года был назначен
руководителем Администрации Президента РК.