Баскетбольная команда из Астаны триумфально выступила на VI Молодежных спортивных играх РК

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Венера Баталова
корреспондент

Этот престижный турнир, проводящийся раз в четыре года, собрал около 140 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Алматинской, Костанайской, Кызылординской, Атырауской, Туркестанской, Павлодарской, Жетысуской, Актюбинской и Мангистауской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичное Управление спорта

Фото: Управление спорта Астаны

В Щучинске на спортивной базе «Жақсы-2» завершились соревнования по баскетболу в рамках VI Молодежных спортивных игр Казахстана. Столицу на соревнованиях представляли 12 баскетболистов, родившихся в 2007 году и младше.

Команда Астаны продемонстрировала высокий уровень игры, не проиграв ни одного матча, и стала абсолютным чемпионом турнира.

Отметим, что VI Молодежные спортивные игры – это важная площадка для развития мастерства молодых спортсменов и подготовки будущих чемпионов. По итогам турнира определяются лучшие игроки, которые представят страну на республиканских и международных соревнованиях.

Теперь эстафету принимает женская сборная. 5 апреля они будут защищать честь столицы на открытии VI Молодежных спортивных игр в Туркестане.

#столица #победа #волейболисты

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