Крепкая опора на всю жизнь

Общество
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

В стране с 7 по 13 сентября объявлена Неделя семьи. В регионах проходят образовательные, общественные, информационные мероприятия.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каждый день посвящен отдельной тематике: преемственности поколений, осознанному созданию семьи, ответственному родительству, здоровью детей, взаимопомощи и совместному досугу... В социальных сетях идет общенациональный челлендж #Otbasym2026 «Один день из жизни нашей семьи».

Уже ставший традицией национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей. По сообщению Министерства культуры и информации, в 2026-м на участие в нем поступило свыше 3 600 заявок из всех регионов страны. Причем более двух тысяч семей решили участвовать самостоятельно, а остальные были представлены местными исполнительными органами и организациями. Больше всего заявок поступило из Карагандинской области, области Жетысу и Астаны.

Отметим, что в этом году праздничная дата приобрела особое звучание: с 1 июля в Казахстане действует новая Конституция, согласно которой брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой общества и государства. Забота о детях и их воспитание определены естественным правом и обязанностью родителей. Важна также норма о том, что совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

И это закономерно: сначала взрослые окружают заботой детей, а спустя годы уже выросшие сыновья и дочери поддерживают старшее поколение. Такой подход созвучен традиционному для нашего общества уважению к старшим, пониманию семьи как объединения нескольких поколений на основе взаимной заботы и ответственности.

За этой общественной ценностью стоят тысячи создаваемых ежегодно семей. По информации Государственной корпорации «Правительство для граждан», только с января по август 2026 года зарегистрировано более 74 тыс. браков. Каждая такая регистрация – начало новой семейной истории, которая со временем связывает несколько поколений.

Следует отметить, что современное понимание отцовства выходит далеко за рамки материального обеспечения семьи. На XI Рес­публиканском форуме отцов «Әке. Отбасы. Болашақ» в Талдыкоргане обсуждались эмоциональное участие отца в психологическом благополучии ребенка, влияние цифровой среды и социальных сетей, воспитание и значение личного примера.

Важной частью семейной политики остается признание материнского труда. С начала года государственными пособиями многодетным семьям и награжденным матерям охвачены порядка 876,8 тыс. человек, по данным Министерства труда и социальной защиты населения. Государство сохраняет особый статус обладательниц подвесок «Күміс алқа» и «Алтын алқа», подчеркивая общественную ценность воспитания большой семьи.

Привычные государственные меры поддержки семьи обретают современный облик – посредством внедрения Цифровой карты семьи. На сайте МТСЗН РК указано, что в ней аккумулированы сведения о 20 млн граждан, или более чем о 6,2 млн семей. С начала 2026 года 3 828 человек получили SMS для проактивного предоставления госуслуг в социально-трудовой сфере, а 1 218 воспользовались возможностью оформить пособие или выплату без заявления. Такой формат сокращает путь от юридического права на помощь до его фактической реализации.

Семья остается пространством личной ответственности, взаимной заботы и преемственности поколений. А цифровые инструменты помогают сделать меры поддержки более доступными и адресными.

#Казахстан #семья #День семьи #челлендж #Otbasym2026 #Неделя семьи

Популярное

Все
Крепкая опора на всю жизнь
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Не смолкают струны дружбы
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Учитель нации и хранитель слова
День работников нефтегазового комплекса
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Уходят мальчишками – вернутся мужчинами
Что происходит с реальными зарплатами в Казахстане
Спортзал построили всем миром
Концерт Энрике Иглесиаса в Алматы: что нужно знать зрителям
На пике уборочной страды
Казахстан намерен нарастить поставки сельхозпродукции в Китай
Вице-Президент РК Ерлан Карин провел встречу с руководителями пяти фракций политических партий в Курултае.
Потеряла паспорт СССР: 69-летняя жительница ВКО впервые получила удостоверение личности
Токаев произвел назначения в Аппарате Совета Безопасности
Легендарная опера «Абай» открыла новый сезон «Астана Опера»
Токаев передал пожелания участникам Всемирных игр кочевников из Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Тепло у домашнего очага
СМИ и блогеры могут принять участие в конкурсе «Адал еңбек»…
Шанс на новую жизнь: как в Астане помогают бездомным с доку…
Парк Первого Президента в Алматы временно закрыли на реконс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]