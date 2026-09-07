Крепкая опора на всю жизнь

В стране с 7 по 13 сентября объявлена Неделя семьи. В регионах проходят образовательные, общественные, информационные мероприятия.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каждый день посвящен отдельной тематике: преемственности поколений, осознанному созданию семьи, ответственному родительству, здоровью детей, взаимопомощи и совместному досугу... В социальных сетях идет общенациональный челлендж #Otbasym2026 «Один день из жизни нашей семьи».

Уже ставший традицией национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей. По сообщению Министерства культуры и информации, в 2026-м на участие в нем поступило свыше 3 600 заявок из всех регионов страны. Причем более двух тысяч семей решили участвовать самостоятельно, а остальные были представлены местными исполнительными органами и организациями. Больше всего заявок поступило из Карагандинской области, области Жетысу и Астаны.

Отметим, что в этом году праздничная дата приобрела особое звучание: с 1 июля в Казахстане действует новая Конституция, согласно которой брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой общества и государства. Забота о детях и их воспитание определены естественным правом и обязанностью родителей. Важна также норма о том, что совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

И это закономерно: сначала взрослые окружают заботой детей, а спустя годы уже выросшие сыновья и дочери поддерживают старшее поколение. Такой подход созвучен традиционному для нашего общества уважению к старшим, пониманию семьи как объединения нескольких поколений на основе взаимной заботы и ответственности.

За этой общественной ценностью стоят тысячи создаваемых ежегодно семей. По информации Государственной корпорации «Правительство для граждан», только с января по август 2026 года зарегистрировано более 74 тыс. браков. Каждая такая регистрация – начало новой семейной истории, которая со временем связывает несколько поколений.

Следует отметить, что современное понимание отцовства выходит далеко за рамки материального обеспечения семьи. На XI Рес­публиканском форуме отцов «Әке. Отбасы. Болашақ» в Талдыкоргане обсуждались эмоциональное участие отца в психологическом благополучии ребенка, влияние цифровой среды и социальных сетей, воспитание и значение личного примера.

Важной частью семейной политики остается признание материнского труда. С начала года государственными пособиями многодетным семьям и награжденным матерям охвачены порядка 876,8 тыс. человек, по данным Министерства труда и социальной защиты населения. Государство сохраняет особый статус обладательниц подвесок «Күміс алқа» и «Алтын алқа», подчеркивая общественную ценность воспитания большой семьи.

Привычные государственные меры поддержки семьи обретают современный облик – посредством внедрения Цифровой карты семьи. На сайте МТСЗН РК указано, что в ней аккумулированы сведения о 20 млн граждан, или более чем о 6,2 млн семей. С начала 2026 года 3 828 человек получили SMS для проактивного предоставления госуслуг в социально-трудовой сфере, а 1 218 воспользовались возможностью оформить пособие или выплату без заявления. Такой формат сокращает путь от юридического права на помощь до его фактической реализации.

Семья остается пространством личной ответственности, взаимной заботы и преемственности поколений. А цифровые инструменты помогают сделать меры поддержки более доступными и адресными.