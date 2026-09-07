Крепкая опора на всю жизнь

В стране с 7 по 13 сентября объявлена Неделя семьи. В регионах проходят образовательные, общественные, информационные мероприятия.
Каждый день посвящен отдельной тематике: преемственности поколений, осознанному созданию семьи, ответственному родительству, здоровью детей, взаимопомощи и совместному досугу... В социальных сетях идет общенациональный челлендж #Otbasym2026 «Один день из жизни нашей семьи».
Уже ставший традицией национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей. По сообщению Министерства культуры и информации, в 2026-м на участие в нем поступило свыше 3 600 заявок из всех регионов страны. Причем более двух тысяч семей решили участвовать самостоятельно, а остальные были представлены местными исполнительными органами и организациями. Больше всего заявок поступило из Карагандинской области, области Жетысу и Астаны.
Отметим, что в этом году праздничная дата приобрела особое звучание: с 1 июля в Казахстане действует новая Конституция, согласно которой брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой общества и государства. Забота о детях и их воспитание определены естественным правом и обязанностью родителей. Важна также норма о том, что совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.
И это закономерно: сначала взрослые окружают заботой детей, а спустя годы уже выросшие сыновья и дочери поддерживают старшее поколение. Такой подход созвучен традиционному для нашего общества уважению к старшим, пониманию семьи как объединения нескольких поколений на основе взаимной заботы и ответственности.
За этой общественной ценностью стоят тысячи создаваемых ежегодно семей. По информации Государственной корпорации «Правительство для граждан», только с января по август 2026 года зарегистрировано более 74 тыс. браков. Каждая такая регистрация – начало новой семейной истории, которая со временем связывает несколько поколений.
Следует отметить, что современное понимание отцовства выходит далеко за рамки материального обеспечения семьи. На XI Республиканском форуме отцов «Әке. Отбасы. Болашақ» в Талдыкоргане обсуждались эмоциональное участие отца в психологическом благополучии ребенка, влияние цифровой среды и социальных сетей, воспитание и значение личного примера.
Важной частью семейной политики остается признание материнского труда. С начала года государственными пособиями многодетным семьям и награжденным матерям охвачены порядка 876,8 тыс. человек, по данным Министерства труда и социальной защиты населения. Государство сохраняет особый статус обладательниц подвесок «Күміс алқа» и «Алтын алқа», подчеркивая общественную ценность воспитания большой семьи.
Привычные государственные меры поддержки семьи обретают современный облик – посредством внедрения Цифровой карты семьи. На сайте МТСЗН РК указано, что в ней аккумулированы сведения о 20 млн граждан, или более чем о 6,2 млн семей. С начала 2026 года 3 828 человек получили SMS для проактивного предоставления госуслуг в социально-трудовой сфере, а 1 218 воспользовались возможностью оформить пособие или выплату без заявления. Такой формат сокращает путь от юридического права на помощь до его фактической реализации.
Семья остается пространством личной ответственности, взаимной заботы и преемственности поколений. А цифровые инструменты помогают сделать меры поддержки более доступными и адресными.