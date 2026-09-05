Вице-Президент РК Ерлан Карин провел встречу с руководителями пяти фракций политических партий в Курултае.

Ерлан Карин отметил, что состав Курултая представлен новыми лицами и состоит из профессионалов свое­го дела, высококвалифицированных специалистов из различных общественных сфер и отраслей экономики.

– В своем выступлении на открытии первой сессии Курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил ключевые направления законотворческой работы, отметив ряд приоритетных законопроектов. Президент также анонсировал, что в скором времени он обнародует ежегодное Послание народу Казахстана. Как видите, нас с вами ждет очень насыщенная повестка. Мы также заинтересованы в совместном изучении и анализе вопросов, которые поднимались избирателями в ходе прошедшей электоральной кампании. В этой связи нам с вами очень важно поддерживать постоян­ный содержательный диалог. Мы готовы к открытому конструктивному сот­рудничеству и совместной работе по реализации общих целей и задач, – отметил Ерлан Карин.

В свою очередь руководители партийных фракций поделились планами по законодательной реализации отдельных президентских инициатив и своих предвыборных программ, выразив уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии.