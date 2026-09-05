Вице-Президент РК Ерлан Карин провел встречу с руководителями пяти фракций политических партий в Курултае.

Курултай
Александр Бри

Во встрече приняли участие руководитель фракции партии «Әділет» Ербол Адаев, руководитель фракции партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, руководитель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции партии «Ақ жол» Дания Еспаева, руководитель фракции Общенациональной со­циал-демократической партии Асхат Рахимжанов, а также руководитель Представительства Президента в Курултае Мурат Кайырбек.

фото с сайта akorda.kz

Ерлан Карин отметил, что состав Курултая представлен новыми лицами и состоит из профессионалов свое­го дела, высококвалифицированных специалистов из различных общественных сфер и отраслей экономики.

– В своем выступлении на открытии первой сессии Курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил ключевые направления законотворческой работы, отметив ряд приоритетных законопроектов. Президент также анонсировал, что в скором времени он обнародует ежегодное Послание народу Казахстана. Как видите, нас с вами ждет очень насыщенная повестка. Мы также заинтересованы в совместном изучении и анализе вопросов, которые поднимались избирателями в ходе прошедшей электоральной кампании. В этой связи нам с вами очень важно поддерживать постоян­ный содержательный диалог. Мы готовы к открытому конструктивному сот­рудничеству и совместной работе по реализации общих целей и задач, – отметил Ерлан Карин.

В свою очередь руководители партийных фракций поделились планами по законодательной реализации отдельных президентских инициатив и своих предвыборных программ, выразив уверенность в дальнейшем эффективном взаимодействии.

#Ерлан Карин #курултай #фракции

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