Вице-Президент РК Ерлан Карин провел встречу с руководителями пяти фракций политических партий в Курултае.
Александр Бри
Во встрече приняли участие руководитель фракции партии «Әділет» Ербол Адаев, руководитель фракции партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, руководитель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции партии «Ақ жол» Дания Еспаева, руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, а также руководитель Представительства Президента в Курултае Мурат Кайырбек.