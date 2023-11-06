«Бастыки» не нужны

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Политика
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Никита Шаталов, депутат Мажилиса Парламента РК, политолог

Первые в истории страны выборы акимов районных центров – важный этап реализации политических реформ Главы государства.

Выборы должны повысить гражданское участие в политике, а с другой стороны – поспособствовать продолжению движения к децентрализации госуправления.

Корпус акимов всегда находится на передовой в коммуникации с гражданами и решении проблем. Как правило, качество жизни людей в целом зависит от работы «на земле» – от того, насколько тот или иной управленец хорошо справляется с задачами, как относится к бюджетным вложениям, работает с местными предпринимателями и так далее.

Избрание акимов самими гражданами – это в том числе инструмент повышения доверия граждан к власти и ее решениям. Аким, прошедший через электоральную кампанию, должен быть более ориентирован на удовлетворение своих избирателей, а не вышестоящего начальства. С другой стороны, выборы – способ обновления государственной службы. За акимом придет его команда, частично обновится персонал, начнется приток новых идей и ценностей.

В отличие от выборов сельских акимов, когда большинство были вы­двинуты партиями, в этот раз около 60% – самовыдвиженцы. Но в то же время в выдвижении поучаствовали все семь зарегистрированных партий.

#выборы #политика #регионы #реформы #акимы

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