«Бастыки» не нужны Политика 6 ноября 2023 г. 3:30 13 Никита Шаталов, депутат Мажилиса Парламента РК, политолог Первые в истории страны выборы акимов районных центров – важный этап реализации политических реформ Главы государства. Выборы должны повысить гражданское участие в политике, а с другой стороны – поспособствовать продолжению движения к децентрализации госуправления. Корпус акимов всегда находится на передовой в коммуникации с гражданами и решении проблем. Как правило, качество жизни людей в целом зависит от работы «на земле» – от того, насколько тот или иной управленец хорошо справляется с задачами, как относится к бюджетным вложениям, работает с местными предпринимателями и так далее. Избрание акимов самими гражданами – это в том числе инструмент повышения доверия граждан к власти и ее решениям. Аким, прошедший через электоральную кампанию, должен быть более ориентирован на удовлетворение своих избирателей, а не вышестоящего начальства. С другой стороны, выборы – способ обновления государственной службы. За акимом придет его команда, частично обновится персонал, начнется приток новых идей и ценностей. В отличие от выборов сельских акимов, когда большинство были выдвинуты партиями, в этот раз около 60% – самовыдвиженцы. Но в то же время в выдвижении поучаствовали все семь зарегистрированных партий. #выборы #политика #регионы #реформы #акимы