«Бастыки» не нужны

Выборы должны повысить гражданское участие в политике, а с другой стороны – поспособствовать продолжению движения к децентрализации госуправления.

Корпус акимов всегда находится на передовой в коммуникации с гражданами и решении проблем. Как правило, качество жизни людей в целом зависит от работы «на земле» – от того, насколько тот или иной управленец хорошо справляется с задачами, как относится к бюджетным вложениям, работает с местными предпринимателями и так далее.

Избрание акимов самими гражданами – это в том числе инструмент повышения доверия граждан к власти и ее решениям. Аким, прошедший через электоральную кампанию, должен быть более ориентирован на удовлетворение своих избирателей, а не вышестоящего начальства. С другой стороны, выборы – способ обновления государственной службы. За акимом придет его команда, частично обновится персонал, начнется приток новых идей и ценностей.

В отличие от выборов сельских акимов, когда большинство были вы­двинуты партиями, в этот раз около 60% – самовыдвиженцы. Но в то же время в выдвижении поучаствовали все семь зарегистрированных партий.