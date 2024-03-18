Бата на счастье!

Общество
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Юлия Пулина, область Улытау

Самые главные ценности любой семьи – бескорыстная любовь, уважение к родителям и своему спутнику жизни.

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Торжественное бракосочетание молодоженов и чествование пар, связанных узами брака 25 и 50 лет, провели в Сатпаеве. Мероприятие, состоявшееся при поддержке акимата города, приурочено к «Шаңырақ күні», отмечаемому в праздничную декаду Наурызнама.

Все пары были в казахских национальных костюмах, которые сегодня стали не только непременным праздничным атрибутом – они напоминают нам о древних традициях, которые несут в себе вечные ценнос­ти. «Серебряные» и «золотые» юбиляры семейной жизни, позд­равляя новобрачных, пожелали им любви и согласия. Андрей и Екатерина Ярох, которые в этом году отмечают 25-летие совместной жизни, уверены, что благодаря уважению и любви их семейная «лодка» стала большим «кораблем». И какой бы путь ни выбрали новобрачные, идти по нему нужно рука об руку.

Именитые супруги-педагоги Сайранбек Жакупов и Шынар Жанасылова, которые в 2024 году отмечают 50 лет совместной жизни, поделились своим секретом семейного счастья. Все свои достижения и опыт они делили на двоих. Даже награды у них одинаковые: почетные граждане города Сатпаева, почетные работники образования Рес­публики Казахстан, ветераны труда, награжденные медалями им. Ыбырая Алтынсарина.

– Мы расписались в Караганде в 1974 году, – рассказала Шынар Жанасылова. – Порой удивляемся, как быстро летит время. Мы богаты не только внуками, у нас уже и правнучка есть. Кстати, у мужа 54 года непрерывного стажа в школе.

Свою семейную жизнь они начинали в поселке Карсакпай Улытауского района. В 1996 году переехали в горняцкий город Сатпаев. За 50 лет совместной жизни их союз ни разу не подвергался испытаниям.

– Мы поженились по любви. Любовь – это основа, то, с чего начинается семейная жизнь, не менее важно уважение к мнению другого человека, – считает Шынар Жанасылова. – Сегодня молодоженам мы желаем, чтобы они любили и ценили друг друга, обязательно уважали своих родителей. Это самые главные ценности каждой семьи.

Кстати, сегодняшние золотые юбиляры после свадьбы восемь лет прожили с родителями супруга. Они уверены, что их семья крепла благодаря доброму отношению старших родственников, их наставлениям, благословениям, поддержке.

– Конечно, на первых порах родители нам помогали, – отметили супруги Сайранбек Жакупов и Шынар Жанасылова. – Но мы и сами трудились, обустраивали свой дом, стремились к успеху. По всем важным семейным вопросам принимали обоюдные решения. Мы понимаем молодежь, которая стремится получить все и сразу – дом, достаток. Но все это обязательно придет со временем. Главное – усердно учиться, хорошо трудиться, ведь деньги с неба не падают.

Они смогли добиться всего, о чем мечтали, благодаря труду, ставили цели и планомерно шли к ним.

– Мой муж выучил три поколения школьников. Выйдя на пенсию, он еще восемь лет оставался в профессии, – отметила Шынар Жанасылова. – Потом первые его ученики приводили учиться внуков. Я по профессии учитель истории, работала преподавателем пять лет, потом ушла на повышение по партийной линии в Жездинский райком партии, работала в исполкоме Карсакпая, в Сатпаеве – директором школы. В течение двадцати лет – до 2016 года – возглавляла городской отдел образования.

Супружеская чета вырастила двоих сыновей. Старший продолжил дело родителей – сегодня он преподает в Астане. А младший служил в полиции, он подполковник, сейчас занимается бизнесом.

– Мне 70 лет, а мужу 72 года, – улыбается Шынар Жанасылова. – На заслуженном отдыхе не сидим на месте, ведем здоровый образ жизни. Все делаем вместе: гуляем, ходим в бассейн, путешествуем по Казахстану и за границей. Мы очень счастливы, что когда-то судьба свела нас вместе.

Любви, долгих лет совместной жизни и мира в семье пожелал молодоженам исполняющий обязанности акима города Сатпаева Алмат Саухимов. Он уверен, что бата, данные старшим поколением новобрачным, принесут им счастье.

#Наурыз #семья #Сатпаев #молодожены #Шаңырақ күні

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