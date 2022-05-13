Бауыржан Каниев посетил Актюбинскую область

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бауыржан Каниев встретился жителями Айтекебийского и Хромтауского районов Актюбинской области. Основной темой для обсуждения с коллективами больниц, колледжей, библиотек, музыкальных школ и других социальных объектов стали предстоящие изменения в Конституцию страны, а также вопросы проведения всенародного референдума.

«Внесение изменений в Конституцию путем всенародного голосования - исторический момент, направленный на обеспечение возможности прямого участия в создании нового Казахстана, который даст импульс к пробуждению народного волеизъявления», - сказал депутат.

Вместе с тем, депутат ознакомился с ходом весенне-полевых работ и пожелал удачи в предстоящих мероприятиях работникам отрасли.