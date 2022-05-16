Бекболат Орынбеков обсудил предстоящий референдум с жителями Байзакского района

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков в ходе визита в Жамбылскую область посетил Байзакский район, где встретился с сельчанами и рассказал о предстоящем референдуме по изменениям в Конституцию.

В частности, сенатор рассказал жителям района, что ранее была создана специальная рабочая группа по изменению Конституции, которая качественно прорабатывала все новеллы и изменения, в том числе с общественностью, юристами, сотрудниками органов юстиции, депутатами Парламента и другими.

В связи с этим, сенатор подчеркнул, что основная цель визита депутатов в регионы – обсуждение изменений, которые предложено внести в Конституцию, и важность участия граждан в референдуме, который состоится 5 июня этого года.

«Эти реформы направлены на переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, создание Конституционного суда, демократизацию избирательно-политической системы, повышение подотчетности исполнительной власти. Поэтому важно, чтобы граждане приняли активное участие в предстоящем референдуме», - сказал депутат Бекболат Орынбеков.