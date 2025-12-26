Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений по реализации экономических реформ и дальнейшему повышению благосостояния граждан.

Премьер-министр доложил о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год. В результате исполнения поставленных Президентом задач по диверсификации экономики более 70% роста ВВП обеспечивают промышленность, торговля и транспорт.

С января по ноябрь текущего года рост в сфере транспортных услуг составил 20,3%, строительстве – 14,7%, торговле – 8,8%, сельском хозяйстве – 6,1%, обрабатывающей промышленности – 5,9%. Инвестиции в основной капитал составили 18,5 трлн тенге, приток частных инвестиций увеличился на 9,8%.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации Программы совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Приоритетом является сопровождение роста ВВП увеличением реальных доходов населения и улучшением уровня жизни. Предусмотрены меры по снижению уровня инфляции.

Согласно представленной Главе государства информации, в декабре завершена модернизация пяти пунктов пропуска на внешней границе. Запущен реестр казахстанских товаропроизводителей. Принята единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ».

Кроме того, Олжас Бектенов отчитался о плановом прохождении отопительного сезона, а также раннем финансировании посевной кампании 2026 года для сохранения и дальнейшего увеличения объемов урожая с упором на переработку и экспорт сельхозпродукции.

По итогам встречи Президент поручил продолжить работу по дальнейшему обеспечению стабильного развития страны в интересах граждан. Дан ряд поручений по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры.