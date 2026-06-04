Исполнение поручений Президента: масштабную систему поддержки граждан выстроили в РК

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева на построение Справедливого и социально ориентированного Казахстана правительством проводится масштабная работа по реализации мер поддержки населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Закрепленные в новой Конституции принципы социального государства находят практическое воплощение в конкретных решениях, охватывающих все категории граждан – семьи с детьми, молодежь, людей с инвалидностью, пенсионеров, работников социальной сферы и малообеспеченных граждан. О проводимой работе рассказали в пресс-службе Кабмина, сообщает Kazpravda.kz

Масштаб социальной поддержки сегодня измеряется миллионами граждан и сотнями миллиардов тенге. Пенсионные выплаты получают более 2,5 млн человек, пособиями охвачено свыше 630 тыс. многодетных семей, поддержку по инвалидности получают более 544 тыс. граждан, около миллиона сельских жителей получили доступ к новой медицинской инфраструктуре, а количество образовательных грантов за пять лет выросло до более чем 93 тыс.

Сегодня в стране действует многоуровневая система социальной поддержки, включающая бесплатную медицинскую помощь, государственные пособия, пенсионное обеспечение, поддержку образования, науки, материнства и детства, а также специальные программы социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

Многие из этих мер стали беспрецедентными как по объемам финансирования, так и по количеству граждан, которых они охватывают.

Доступная медицина для всех

Одним из главных достижений социальной политики является сохранение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и дальнейшее развитие системы обязательного социального медицинского страхования. По поручению Главы государства Правительством проводится последовательная модернизация системы здравоохранения, направленная на повышение доступности и качества медицинских услуг независимо от места проживания граждан.

Сегодня казахстанцы получают широкий спектр медпомощи за счет государства – от консультаций врачей и профилактических обследований до высокотехнологичных операций, стоимость которых может достигать десятков миллионов тенге. Финансируются кардиохирургические операции, нейрохирургические вмешательства, трансплантация органов, лечение онкологических заболеваний, помощь пациентам с редкими патологиями и другие дорогостоящие виды лечения, которые без государственной поддержки были бы недоступны для многих семей.

Онкологические обследования переведены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, благодаря чему дополнительный доступ к диагностике получили порядка 300 тыс. человек.

Результатом проводимой работы стало устойчивое улучшение демографических показателей: ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума – 75,97 года. Казахстан также досрочно вышел на целевой ориентир Всемирной организации здравоохранения по снижению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний. Параллельно развивается профилактическая медицина, расширяются программы скринингов, внедряются новые методы ранней диагностики и совершенствуется система диспансерного наблюдения.

Высокотехнологичная медпомощь за счет государства

Значимым направлением оостается обеспечение граждан дорогостоящей и высокотехнологичной медицинской помощью за счет государства. Благодаря системе ГОБМП и ОСМС казахстанцы получают доступ к современным методам диагностики, лечения и сложнейшим хирургическим вмешательствам независимо от уровня доходов.

Особое внимание уделяется детям с тяжелыми врожденными заболеваниями и патологиями. Ежегодно около 1,5 тыс. новорожденных с врожденными пороками развития получают оперативное лечение, при этом порядка 40% операций проводится с использованием малоинвазивных эндовидеохирургических технологий.

Одновременно развивается детская кардиохирургия. Ежегодно в Казахстане проводится около 2 тыс. операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердечно-сосудистой системы.

Внедрение современных медицинских технологий позволило повысить выживаемость младенцев после операций с 88% до 93%. Кроме того, внедрение 19 инновационных медицинских технологий позволило вдвое сократить количество направлений детей на лечение за рубеж, обеспечив доступность высокотехнологичной медицинской помощи внутри страны.

Параллельно расширяется доступ к дорогостоящему лечению и лекарственному обеспечению. Если в 2018 году бесплатными лекарственными средствами обеспечивались 1,9 млн человек, то к 2025 году этот показатель увеличился до 3,4 млн граждан. Объем финансирования амбулаторного лекарственного обеспечения за этот период вырос более чем в три раза – с 87,2 млрд до 337,4 млрд тенге.

Масштабная модернизация медицинской инфраструктуры

Развитие медицинской инфраструктуры стало одним из крупнейших направлений обновления системы здравоохранения. За последние семь лет в стране построено более 1250 объектов здравоохранения, причем свыше 800 из них введены в эксплуатацию только за последние три года.

Отдельное внимание уделяется развитию сельской медицины. В рамках Национального проекта по модернизации сельского здравоохранения построено 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Более 200 сельских населенных пунктов впервые получили собственные медицинские учреждения, а у около миллиона сельских жителей появилась возможность получать медпомощь рядом с местом проживания без необходимости выезжать в районные или областные центры.

Одновременно проводится модернизация действующих больниц и поликлиник, обновляется медицинское оборудование, внедряются цифровые технологии и телемедицина, расширяются возможности консультативно-диагностической помощи.

Особая поддержка материнства

Для поддержки материнства и охраны здоровья женщин Правительством проводится комплексная работа, охватывающая все этапы – от планирования беременности до рождения ребенка и послеродового наблюдения.

За годы независимости показатель материнской смертности в Казахстане снижен в шесть раз. Только за последние пять лет он сократился еще на 35%. Более 90% беременных женщин сегодня становятся на учет до 12 недель беременности, что позволяет своевременно выявлять риски и проводить необходимое медицинское сопровождение.

С августа 2025 года реализуется программа «Аналар саулығы», предусматривающая проведение 15 бесплатных обследований для женщин на уровне первичной медицинской помощи. Одновременно развивается проект «Клиника одного дня», позволяющий беременным женщинам пройти весь комплекс необходимых исследований и консультаций специалистов за один день. С 2024 года в Казахстане внедрена фетальная медицина – современное направление внутриутробного лечения патологий плода.

Продолжается развитие инфраструктуры родовспоможения. В стране функционируют 273 городские и 152 сельские женские консультации, а также 24 консультации при областных перинатальных центрах. Дополнительно открываются новые объекты для повышения доступности медицинской помощи будущим матерям.

Забота о здоровье детей

Наряду с этим последовательно усиливается система охраны здоровья детей. За последние годы финансирование медицинской помощи детям увеличилось более чем в два раза – с 264 млрд до 585 млрд тенге. Сегодня около четверти всех расходов системы здравоохранения направляется именно на детское здравоохранение.

За годы независимости младенческая смертность снижена в 7,5 раза. В стране действует многоуровневая система оказания медицинской помощи детям, включающая поликлиники, многопрофильные детские больницы, перинатальные центры и специализированные медицинские организации.

Особое внимание уделяется развитию медицинской реабилитации. Сегодня в Казахстане функционирует 81 центр медицинской реабилитации детей, где различные виды помощи получают сотни тысяч маленьких пациентов. Продолжается открытие новых реабилитационных центров и развитие служб раннего вмешательства, позволяющих своевременно выявлять нарушения развития и оказывать необходимую помощь.

Государственная поддержка семей с детьми

Также в стране выстроена комплексная система поддержки семей, которая начинается с рождения ребенка и сопровождает семью на протяжении всего периода воспитания детей. Сегодня предусмотрено пять основных видов пособий семьям с детьми.

При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие:

• на первого, второго и третьего ребенка – 164 350 тенге;

• на четвертого и последующих детей – 272 475 тенге.

Для работающих женщин предусмотрена социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), размер которой зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. Средний размер на 1 мая 2026 г. составляет 1,2 млн тенге.

Также предусмотрена социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет в размере 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года для работающих женщин. На начало мая размер данной выплаты достиг 86 062 тенге.

Отдельная поддержка оказывается семьям, воспитывающим детей с инвалидностью – размер пособия составляет 81 871 тенге ежемесячно.

Особое внимание уделяется многодетным семьям. Независимо от уровня доходов выплачивается ежемесячное пособие:

• семьям с четырьмя детьми – 69 330 тенге;

• с пятью детьми – 86 673 тенге;

• с шестью детьми – 104 017 тенге;

• с семью детьми – 121 360 тенге.

Дополнительно государственную поддержку получают матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Отдельная поддержка оказывается семьям, воспитывающим детей с инвалидностью – размер пособия составляет 81 871 тенге ежемесячно.

Только пособиями сегодня охвачено свыше 630 тыс. многодетных семей по всей стране, что делает данную меру одной из крупнейших программ социальной поддержки населения.

Поддержка людей с инвалидностью

Продолжается совершенствование системы поддержки людей с инвалидностью. В последние годы существенно упрощены процедуры получения государственных услуг. С 2022 года внедрен заочный проактивный формат установления инвалидности, позволяющий проходить необходимые процедуры без посещения подразделений медико-социальной экспертизы. Сегодня более 45% освидетельствований проводится в онлайн-формате.

С 2026 года размеры государственных пособий по инвалидности повышены на 10%. Размер выплат составляет:

• для лиц с инвалидностью I группы – до 200 тыс. тенге;

• для лиц с инвалидностью II группы – до 154 тыс. тенге;

• для лиц с инвалидностью III группы – до 117 тыс. тенге.

Получателями пособий являются более 544 тыс. человек.

Через Портал социальных услуг граждане могут самостоятельно выбирать технические средства реабилитации, услуги индивидуальных помощников, сурдопереводчиков и санаторно-курортное лечение. В настоящее время обеспечено:

• более 187 тыс. человек техническими средствами реабилитации;

• свыше 25 тыс. человек услугами индивидуальных помощников;

• порядка 8 тыс. человек услугами жестового языка;

• более 44 тыс. человек санаторно-курортным лечением.

Таким образом, проводимая работа направлена не только на совершенствование механизмов социальной защиты, но и на создание условий для полноценной интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и расширение их возможностей для самореализации.

Поддержка малообеспеченных граждан

В Казахстане действует многоуровневая система социальной поддержки граждан, направленная на повышение качества жизни семей и обеспечение социальной стабильности. Одним из ее инструментов является адресная социальная помощь, которая предоставляется с учетом уровня доходов и состава семьи, позволяя оказывать поддержку именно тем гражданам, которые в ней нуждаются.

Для трудоспособных граждан меры поддержки сочетаются с участием в программах содействия занятости, профессионального обучения и трудоустройства. Если в семье отсутствуют трудоспособные члены либо они не могут работать по объективным причинам, поддержка оказывается без дополнительных условий.

По состоянию на 1 мая 2026 года адресная социальная помощь назначена:

• 34,5 тыс. семьям;

• 186 тыс. граждан;

• на общую сумму 10,6 млрд тенге.

Одновременно реализуются меры содействия занятости, профессионального обучения, поддержки предпринимательской инициативы и повышения мобильности рабочей силы. Такой подход позволяет не только оказывать финансовую помощь, но и создавать условия для повышения доходов семей и улучшения качества жизни граждан.

Специальные социальные услуги для граждан в трудной жизненной ситуации

Наряду с денежными выплатами развивается система специальных социальных услуг для граждан, нуждающихся в особой поддержке. Помощь предоставляется детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью старше 18 лет, пожилым гражданам, не способным к самостоятельному обслуживанию, лицам без определенного места жительства, жертвам бытового насилия и торговли людьми, а также гражданам, находящимся на пробационном контроле.

В рамках гарантированного объема специальных социальных услуг оказывается комплексная поддержка, включающая:

• социально-бытовые услуги;

• социально-медицинские услуги;

• социально-психологические услуги;

• социально-педагогические услуги;

• социально-трудовые услуги;

• социально-культурные услуги;

• социально-экономические услуги;

• социально-правовые услуги.

По состоянию на 1 июня 2026 года специальные социальные услуги оказывают 649 лицензированных организаций. Поддержкой охвачено 103 973 человека, в том числе:

• 60 055 человек получают услуги на дому;

• 18 751 человек – в условиях стационара;

• 11 786 человек – в полустационарных условиях;

• 4 125 человек – в организациях временного пребывания.

Для повышения качества оказываемой помощи с 2025 года введено лицензирование организаций, предоставляющих специальные социальные услуги. Новые требования предусматривают наличие квалифицированных кадров, необходимой материально-технической базы, соблюдение санитарных норм, требований пожарной безопасности и создание условий доступности для маломобильных групп населения.

Комплекс принимаемых мер направлен на повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их социальную адаптацию и интеграцию в общество.

От ликвидации трехсменных школ до персональных ваучеров

В последние годы реализуется масштабная работа по расширению доступа к качественному образованию на всех уровнях – от дошкольного воспитания дошкольного обучения. Особое внимание уделяется созданию современной образовательной инфраструктуры, сокращению разрыва между городскими и сельскими школами, а также внедрению новых механизмов поддержки детей и родителей.

За последние годы в стране существенно увеличены темпы строительства объектов образования. С 2020 года построено более 1,2 тыс. школ, что позволило создать свыше 1 млн новых ученических мест. Благодаря этому количество трехсменных школ сократилось в четыре раза. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 96 школ на 53 тыс. мест.

Одновременно продолжается модернизация действующей школьной инфраструктуры. В течение трех лет предусмотрено обновление 1,3 тыс. школ, из которых 820 расположены в сельской местности. С 2025 года модернизировано уже 215 школ. Работы включают обновление предметных кабинетов, столовых, спортивных залов, инженерных коммуникаций и систем безопасности.

Наряду с развитием инфраструктуры совершенствуется содержание образования. В учебный процесс активно внедряются цифровые технологии, усиливается предметная подготовка, расширяются возможности для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Важным направлением остается повышение квалификации педагогов, что способствует созданию современной и комфортной образовательной среды для каждого ребенка.

Особое значение в системе образования придается дошкольному воспитанию, поскольку именно в раннем возрасте формируются базовые навыки обучения, социализации и развития личности. Поэтому государством последовательно расширяется доступ к дошкольному образованию и предшкольной подготовке.

Сегодня в Казахстане функционирует более 12 тыс. дошкольных организаций, включая 5,3 тыс. государственных и 6,6 тыс. частных детских садов. Их услугами охвачено свыше 1 млн детей. Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 лет достиг 70,9%, а среди детей, состоящих в очереди, обеспеченность местами составляет 96%.

Для повышения доступности дошкольного образования внедряются современные механизмы финансирования. В 20 городах и 23 районах страны реализуется пилотный проект ваучерного финансирования, в рамках которого задействовано порядка 6 тыс. организаций и выдано более 936 тыс. ваучеров. Новый механизм позволил повысить прозрачность распределения бюджетных средств и существенно сократить очередь в детские сады — почти в девять раз, со 160 тыс. до 18 тыс. детей.

Дополнительным фактором повышения доступности дошкольного образования остается расширение сети учреждений. За последние три года создано 223 тыс. новых дошкольных мест. До конца 2027 года планируется открыть еще 76,5 тыс. мест.

Таким образом, реализуемые меры направлены не только на расширение доступа к образованию, но и на создание современных условий для обучения и развития детей на всех этапах взросления – от дошкольной подготовки до получения качественного школьного образования.

Господдержка частных школ

Наряду с развитием государственной сети школ в Казахстане создаются условия для участия частного сектора в обеспечении доступности образования.

Одним из ключевых инструментов является государственный образовательный заказ, благодаря которому финансирование направляется на обучение детей независимо от формы собственности организации образования. Это позволяет расширять доступ к качественному обучению, создавать дополнительные ученические места и привлекать частные инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры.

Важным этапом стала цифровизация системы финансирования государственного образовательного заказа. С 2025 года реализуется пилотный проект по переводу процессов финансирования в цифровой формат. Его цель заключается в обеспечении прозрачности распределения бюджетных средств, повышении точности учета обучающихся и усилении контроля за использованием государственного финансирования.

На сегодняшний день в рамках проекта на платформе e-Qazyna оцифровано 6 325 школ, из которых 5 443 являются государственными. Таким образом, цифровой контур охватывает не только государственные, но и негосударственные организации образования, участвующие в реализации государственного образовательного заказа.

Внедрение новых механизмов позволяет автоматизировать учет контингента обучающихся, минимизировать влияние человеческого фактора при формировании данных и обеспечить объективное распределение бюджетного финансирования между организациями образования. В результате повышается эффективность использования государственных ресурсов и создаются дополнительные условия для дальнейшего развития как государственной, так и частной образовательной инфраструктуры страны.

Доступное образование для молодежи

Правительством также реализуется комплекс мер по расширению доступа молодежи к качественному образованию. За последние пять лет количество образовательных грантов увеличено с 65,1 тыс. до более чем 93,2 тыс. Таким образом, тысячи молодых казахстанцев получили возможность бесплатно обучаться в высших учебных заведениях.

Дополнительно реализуются специальные программы поддержки. Для молодежи отдельных регионов выделяются дополнительные гранты, предоставляются образовательные возможности через местные исполнительные органы, фонд «Қазақстан халқына», бизнес-сообщество и сами высшие учебные заведения.

Одновременно проводится работа по повышению социальной поддержки студентов. За последние годы размеры государственных стипендий существенно увеличены: по сравнению с 2020 годом стипендии студентов бакалавриата выросли в два раза – с 26,2 тыс. до 52,4 тыс. тенге, в том числе для обучающихся по педагогическим специальностям – с 42 тыс. до 84 тыс. тенге. Стипендии магистрантов и докторантов за этот период увеличены в 1,75 раза.

Важным направлением остается создание комфортных условий для обучения студентов. Только в 2025 году введено 30 новых общежитий более чем на 10 тыс. мест. Кроме того, государством компенсируются расходы на проживание в общежитиях студентам-сиротам и лицам с инвалидностью I и II групп.

«Болашақ» и новые возможности

Особое место в системе поддержки молодежи занимает международная программа «Болашақ». За последние три года обучение в ведущих университетах мира прошел 994 стипендиат. Подготовка ведется по востребованным направлениям экономики, включая информационные технологии, инженерные специальности, машиностроение, медицину, финансы и право.

Дополнительно 342 специалиста прошли профессиональные стажировки в ведущих зарубежных организациях. Новый этап развития программы начался в 2026 году, когда впервые было открыто направление бакалавриата для победителей международных олимпиад, научных конкурсов и творческих состязаний.

Поддержка науки и молодых ученых

Также в стране сформирована комплексная система поддержки молодых ученых, охватывающая подготовку научных кадров, финансирование исследований, международные стажировки и решение социальных вопросов. Принимаемые меры направлены на привлечение молодежи в науку, создание условий для проведения исследований и формирование нового поколения высококвалифицированных специалистов.

Для подготовки научных кадров ежегодно расширяются возможности получения послевузовского образования. На 2025–2026 учебный год на подготовку докторантов выделено 2919 образовательных грантов. Дополнительно по механизму индустриального PhD предусмотрено 110 грантов для подготовки специалистов по приоритетным направлениям экономики.

Продолжает действовать программа грантового финансирования «Жас ғалым», в рамках которой ежегодно выделяется тысяча грантов на реализацию научных проектов молодых исследователей. На законодательном уровне учреждена ежегодная премия «Лучший молодой ученый», направленная на поддержку перспективных исследователей и популяризацию науки среди молодежи.

Особое внимание уделяется международному сотрудничеству и повышению квалификации ученых. С 2021 года реализуется программа «250 научных стажировок», позволяющая проходить обучение и стажировки в ведущих университетах и научных центрах мира. За период с 2021 по 2025 годы на зарубежные научные стажировки направлены 1543 казахстанских ученых. Более 62% участников программы составляют молодые исследователи.

Параллельно усиливаются меры социальной поддержки научного сообщества. С 1 сентября 2023 года объем финансирования подготовки одного докторанта увеличен в среднем на 17%, что позволило расширить возможности для проведения исследований и подготовки научных кадров.

Оказывается поддержка в решении жилищных вопросов. На сегодняшний день жильем обеспечены 722 молодых ученых. Из них 584 человек получили возможность приобрести собственное жилье благодаря совместной программе Министерства науки и высшего образования и АО «Отбасы банк», еще 138 молодых ученых получили квартиры на безвозмездной основе.

Комплекс реализуемых мер направлен на формирование современной научной среды, развитие исследовательского потенциала молодежи, укрепление кадрового потенциала науки и повышение конкурентоспособности Казахстана в глобальном научно-технологическом пространстве.

Пенсионное обеспечение и поддержка старшего поколения

Одним из важнейших направлений социальной политики остается поддержка старшего поколения. По поручению Главы государства Правительством обеспечивается устойчивое функционирование пенсионной системы, включающей солидарную, базовую и накопительную пенсии.

Сегодня пенсионные выплаты получают более 2,5 млн казахстанцев. Ежегодно размеры пенсий индексируются и повышаются с учетом социальных показателей и инфляции. Дополнительно специальные государственные пособия получают 18 категорий граждан, включая ветеранов, тружеников тыла, лиц, пострадавших от политических репрессий, и другие социально уязвимые категории населения.

Таким образом, социальная политика Казахстана сегодня формируется как система поддержки человека на протяжении всей жизни. Она включает медицинскую помощь, защиту материнства и детства, поддержку семей, адресную помощь нуждающимся, расширение образовательных возможностей, развитие науки и устойчивое пенсионное обеспечение. Это практическое воплощение принципов социального государства и курса Президента Касым-Жомарта Токаева на построение Справедливого Казахстана, где главной ценностью являются человек, его благополучие и качество жизни.