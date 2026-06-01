День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства

Традиционно 1 июня в Казахстане отмечается Международный день защиты детей. В пресс-службе Кабмина подготовили обзорную публикацию о проводимой в республике работе в этом направлении, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня в стране проживает более 6,9 млн детей и вопросы защиты занимают одно из ключевых мест в социальной политике государства. Эта работа опирается на принцип заботы о детях и их воспитании, отмеченный в новой Конституции, а главная задача государства – создавать для семей надежные и комфортные условия, в которых дети могут расти здоровыми, получать образование и чувствовать себя в безопасности. Главным документом в этом направлении на ближайшие годы стала утвержденная Правительством Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, принятая по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева по итогам Национального курултая. Программа включает 158 мероприятий, а общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге. Работа ведется по таким ключевым направлениям как образование, медицина, социальная защита и безопасность.

От ликвидации трехсменных школ до персональных ваучеров

В сфере образования усилия сосредоточены на ликвидации разрыва между городскими и сельскими школами. С 2020 года по поручению Главы государства в стране построено более 1,2 тыс. школ – это свыше 1 млн новых ученических мест, что позволило сразу в четыре раза сократить число трехсменных школ. В планах на текущий год – сдать еще 96 школ на 53 тыс. мест.

Параллельно идет модернизация уже существующей школьной инфраструктуры: за три года планируется обновить 1,3 тыс. школ, из них 820 – в сельской местности. С 2025 года уже обновлены 215 школ. Работы включают полную замену предметных кабинетов, столовых, спортзалов и систем безопасности.

Наряду с этим происходят изменения в содержании образования – внедряются цифровые технологии, усиливается предметная подготовка и развиваются адаптированные программы для детей с особыми образовательными потребностями. Особое внимание уделяется повышению профессионального уровня педагогов, что позволяет формировать в учебных заведениях комфортную и поддерживающую среду для раскрытия потенциала каждого учащегося.

Важным этапом в образовательном процессе остается дошкольное воспитание. Именно в раннем возрасте закладываются основы дальнейшего развития, формируются навыки общения и подготовки к школе. Поэтому государство последовательно расширяет доступ к детсадам и предшкольной подготовке. На сегодняшний день в республике функционируют свыше 12 тыс. дошкольных организаций – 5,3 тыс. государственных и 6,6 тыс. – частных с охватом более 1 млн детей. Показатель охвата дошкольным образованием детей 2-6 лет достиг 70,9%, а среди детей, состоящих в очереди, – 96%.

Для повышения доступности предшкольного образования внедряются новые подходы к финансированию. В частности, в 20 городах и 23 районах страны в пилотном режиме запущен проект ваучерного финансирования, в котором задействовано около 6 тыс. организаций и выдано более 936 тыс. ваучеров. Данный шаг позволил повысить прозрачность и эффективность бюджетных расходов, а также сократить республиканскую очередь в детсады с 2025 года почти в 9 раз – со 160 тыс. до 18 тыс. детей.

За последние три года в стране было создано 223 тыс. новых дошкольных мест, а до конца 2027 года планируется открыть еще 76,5 тыс. Качество образовательного процесса в дошкольном звене обеспечивают более 104 тыс. специалистов, для которых выстроена система регулярного повышения квалификации в соответствии с современными стандартами раннего детского развития.

Расширение сети детсадов, новые подходы к финансированию и поддержка педагогов помогают сделать дошкольное образование доступнее и качественнее. Это важно не только для подготовки к школе, но и для того, чтобы дети с раннего возраста росли в безопасной, развивающей и внимательной среде.

Качественная медицина с первых дней жизни

Благодаря принимаемым Правительством мерам акцент в детском здравоохранении сместился на профилактику и раннее выявление патологий еще до рождения ребенка. Финансирование этого сектора за последние пять лет увеличилось более чем в два раза – с 264 до 585 млрд тенге, что составляет почти четверть всего медицинского бюджета страны. Медицинская помощь детям предоставляется бесплатно в рамках ГОБМП и системы ОСМС.

Внедрение фетальной хирургии, то есть операций до рождения, и запуск системы патронажа, где задействованы около 4 тыс. медсестер, позволили Казахстану снизить младенческую смертность в 7,5 раза по сравнению с первыми годами независимости, а материнскую – в 6 раз.

После рождения дети проходят обязательные обследования, включая неонатальный, аудиологический и офтальмологический скрининги, а также оценку развития. В регионах обновляются детские больницы, строятся перинатальные центры, расширяется специализированная и высокотехнологичная помощь, в том числе в онкогематологии.

Меняется и подход к здоровью подростков: теперь каждая школа закреплена за организациями ПМСП, а в учебных заведениях работают медпункты, где проводится профилактика заболеваний, контроль физического развития и формирование здоровых привычек.

Также с 2025 года действует новый стандарт школьного питания, учитывающий возрастные потребности учащихся. Развивается и система поддержки психического здоровья: дети и родители могут обращаться в молодежные центры здоровья и центры психического здоровья за консультацией и помощью. Важным элементом системы безопасности остается единый номер 112, обеспечивающий круглосуточный прием обращений в экстренных ситуациях, в том числе от детей.

Для снижения рисков для подростков законодательно ограничен оборот электронных сигарет и вейпов, а также запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года.

Поддержка семей и рост социальных выплат

Наряду с модернизацией образования и детского здравоохранения усиливаются меры соцподдержки. Забота о здоровье и обучении подкрепляется системной поддержкой семей с детьми, которая выстраивается как сквозной механизм, начиная от рождения и до совершеннолетия.

В 2026 году на выплату пособий семьям с детьми предусмотрено 974 млрд тенге, что на 19,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Средства направляются на единовременные пособия при рождении ребенка, пособия по уходу, а также на поддержку многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Все размеры пособий ежегодно индексируются: к примеру, размер пособий при рождении четвертого и последующих детей в 2026 году превысил 272 тыс. тенге. Отдельный комплекс мер предусмотрен для укрепления статуса многодетных матерей, включая женщин, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Кроме этого, идет работа по реформированию системы опеки и поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, смещая фокус на семейные формы устройства. Одним из ключевых шагов стало внедрение института профессиональных приемных семей, которые обеспечивают проживание и уход за детьми. оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Кандидаты проходят жесткий отбор, психологическую подготовку и обязательное обучение, при этом содержание детей и труд приемных воспитателей полностью оплачиваются из бюджета.

Дополнительно с 2025 года введена обязательная сертификация наставников для воспитанников детских домов. Изменения коснулись и жилищных гарантий: для сирот отменено требование трехлетней прописки при постановке на учет в столице и мегаполисах, а при смене места жительства за ними теперь сохраняется первоначальная дата в очереди. Финансовые механизмы включают льготную ипотеку, субсидирование аренды и адресную поддержку в рамках республиканской акции «Мейірім».

В целом последовательное расширение социальных выплат способствует повышению устойчивости семей, снижению нагрузки на родителей и созданию более уверенных условий для воспитания детей.

«Нацфонд – детям»: финансовый базис для будущего поколения

Одним из долгосрочных инструментов поддержки остается программа «Нацфонд – детям», запущенная в 2024 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Согласно утвержденному механизму 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда направляется на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. После достижения совершеннолетия эти накопления можно направить либо на улучшение жилищных условий, либо на получение образования.

Программа демонстрирует стабильный рост основных показателей. В первый год участниками стали 6,91 млн детей с начислением по $100,52 на каждого. В 2025 году число участников выросло до 6,92 млн, а сумма годовой выплаты увеличилась до $129,38. По итогам распределения 2026 года средства начислены 6,91 млн детей, при этом размер ежегодной выплаты достиг $130,71.

У детей, участвующих в программе с момента ее запуска, общая сумма накоплений с учетом инвестиционного дохода уже составила $370,56. Всего за три года в рамках инициативы распределено $2,3 млрд, из которых перечислено на счета совершеннолетних более $238,5 млн.На сегодняшний день одобрено более 297 тыс. заявок: на улучшение жилищных условий – свыше 187 тыс. заявок на сумму более $33 млн, на оплату образования – более 110 тыс. заявок на свыше $19 млн.

Безопасное детство: институциональный контроль и защита прав

Важными являются вопросы обеспечения безопасности и правовой защиты детей. На сегодня они синхронизированы с общим принципом Главы государства «Закон и Порядок».

Основной акцент в этом направлении сделан на раннюю профилактику и создание защищенной образовательной среды. С сентября 2025 года во всех школах и колледжах страны в нормативном порядке развернуты антибуллинговые программы «ДосболLIKE» и KiVa, а также утверждены единые алгоритмы реагирования госорганов на факты насилия или жестокого обращения с несовершеннолетними. На региональном уровне во всех областях открыты и функционируют специализированные Центры психологической поддержки.

Одновременно существенно ужесточен государственный контроль. Проверки уполномоченных органов теперь в обязательном порядке охватывают качество школьного питания, полноту психолого-педагогического сопровождения и соблюдение прав детей с особыми образовательными потребностями.

Главным правовым изменением 2026 года стало введение прямой административной ответственности за нарушения в сфере защиты прав детей. Теперь за игнорирование фактов буллинга, срывы при организации питания в столовых или отсутствие должной профилактической работы руководство учебных заведений и ответственные лица несут персональную ответственность перед законом.

Для координации этой работы на местах в структуре акиматов создаются отдельные профильные ведомства – управления по защите прав детей. Они напрямую замыкают на себе взаимодействие школ, опеки, психологических служб и социальных учреждений. Для того, чтобы снизить нагрузку на специалистов и повысить качество работы, впервые на законодательном уровне утвержден жесткий кадровый норматив для органов опеки: не менее одного инспектора на 5 тыс. детей.

Таким образом, заложенный в Концепции «Дети Казахстана» комплексный подход позволяет трансформировать разрозненные меры поддержки в единую, прозрачную и технологичную экосистему.

Финансирование инфраструктуры, прямые выплаты, цифровые ваучеры и целевые счета в Нацфонде – это все является долгосрочными государственными инвестициями в человеческий капитал страны. Со своей стороны Правительство продолжит держать вопросы защиты детства, создания безопасной и развивающей среды на особом контроле, последовательно масштабируя успешные пилотные проекты и усиливая институциональные гарантии для каждого юного казахстанца.