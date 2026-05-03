Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики

Заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева разъяснила подходы правительства к реализации указа президента, направленного на совершенствование миграционной политики.

«Правительство рассматривает его реализацию как комплексную системную задачу, требующую согласованных действий всех уровней исполнительной власти, направленную на обновление миграционной политики. Если говорить просто, мы уходим от сложной и во многом ограничительной системы более открытой и гибкой модели. Ключевая цель - выстроить прозрачную, предсказуемую и благоприятную миграционную систему для специалистов, востребованных отечественной экономикой, обеспечить им возможность свободного въезда, эффективной профессиональной реализации и полноценной комфортной интеграции в жизнь Казахстана», - отметила Аида Балаева.

Она подчеркнула, что для достижения этих целей предусмотрен ряд системных подходов.

«В этих целях будут реализованы следующие подходы. Первый ключевой подход - это формирование сервисного государства в миграционной сфере. Это означает, что государственные процедуры должны быть максимально простыми, прозрачными и доступными. В практическом плане это выражается в расширении принципа одного окна, цифровизации всех базовых процессов и сокращении межведомственных согласований. Например, оформление статуса разрешения на работу и сопутствующих процедур должно осуществляться в рамках единой системы без необходимости многократного обращения в разные органы. Второй подход - дебюрократизация и повышение эффективности административных процессов. Сокращаются сроки рассмотрения заявлений, оптимизируются регламентные процедуры, внедряются цифровые инструменты контроля. Это позволяет снизить транзакционные издержки как для граждан, так и для государства», - разъяснила вице-премьер.

Отдельное внимание уделено созданию условий для инвесторов и квалифицированных специалистов.

«В этом контексте вводится инструмент «Алтын виза», который направлен на создание предсказуемых и долгосрочных условий для инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Например, иностранный инвестор, реализующий проект в производственной или инфраструктурной сфере, получает стабильные условия пребывания и ведения деятельности. Аналогично специалист в области инженерии, IT или медицины, востребованный на рынке труда, получает упрощенный доступ к легализации и работе», - сказала Аида Балаева.

По ее словам, важным элементом реформ станет повышение гибкости рынка труда.

«Важный элемент повышения гибкости рынка труда через упрощение признания профессиональных квалификаций. Это особенно актуально для дефицитных и высокотехнологичных отраслей. В ряде случаев речь идет о сокращении сроков подтверждения квалификации с месяца до существенно более коротких процедур при сохранении всех требований качества и безопасности», - отметила она.

При этом, как отметила вице-премьер, реформы будут сопровождаться усилением контроля.