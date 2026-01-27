За последние 4 года в стране не обновлялись инструменты по привлечению иностранных туристов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

По итогам заседания Правительства Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам.

Внешний турист, прежде чем выбрать страну посещения, использует информацию из открытых источников, прежде всего, из интернета и соцсетей, отметил Олжас Бектенов.

За последние 4 года в стране не обновлялись инструменты по привлечению иностранных туристов. Используется устаревшая информация, отсутствует охват культурных, этнографических и других материалов.

Минтуризма поручено совместно с Минкультуры, компанией Kazakh Tourism и акиматами в месячный срок разработать детальный план работы на 2026 год с учетом всех проводимых культурных, спортивных и иных массовых мероприятий в Казахстане.

Также имеются вопросы доступа отечественных предпринимателей к территории национальных парков и другим локациям подобного статуса.

«В целях устойчивого развития туристической инфраструктуры и повышения качества услуг при одновременном обеспечении сохранности флоры и фауны следует изучить международной опыт и внести предложения по механизмам регулируемого доступа предпринимателей к территориям национальных парков, заповедников, резерватов. Министерству экологии совместно с палатой предпринимателей необходимо проработать соответствующие законодательные поправки», — заявил Олжас Бектенов.

При реализации инвестпроектов представители бизнеса сталкиваются с трудностями, связанными с запретом или ограничением доступа к прибрежной защитной зоне. К примеру, невозможно подвести инфраструктуру для строительства аквапарков. В этом вопросе следует найти золотую середину, подчеркнул Премьер-министр.

Министерству водных ресурсов поручено изучить передовой международный опыт и выработать соответствующие законодательные поправки.

Общая координация возложена на заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву.