В Гонконге состоялся инвестиционный круглый стол Alatau City Roadshow

Правительство

В рамках рабочего визита в Специальный административный район Гонконг КНР заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев встретился с Главой администрации Гонконга Джоном Ли, сообащет Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом, а также вопросы расширения взаимодействия в финансовой, технологической и инновационной сферах.

В продолжение деловой программы визита Канат Бозумбаев и Джон Ли приняли участие в инвестиционном круглом столе Alatau City Roadshow, который объединил представителей крупнейших инвестиционных фондов, финансовых институтов, технологических компаний и деловых ассоциаций Гонконга.

Вниманию участников представлен инвестиционный потенциал Alatau City – нового центра экономического роста, создаваемого по поручению Главы государства. Участникам были продемонстрированы возможности специального правового режима, меры государственной поддержки инвесторов, а также перспективные направления сотрудничества в сферах финансов, цифровых технологий, искусственного интеллекта, Web3-индустрии и инновационной городской инфраструктуры.

Выступая перед участниками мероприятия, Канат Бозумбаев отметил, что Казахстан рассматривает Гонконг как один из ведущих международных финансовых центров Азии и важную площадку для привлечения инвестиций, технологий и компетенций. Отдельное внимание уделено перспективам участия гонконгских компаний и финансовых институтов в реализации проектов в городе Алатау.

«Гонконг занимает особое место в мировой финансовой системе и остается одной из ключевых площадок для международных инвестиций, управления капиталом и реализации трансграничных проектов. Именно поэтому для нас важно представить проект Алатау инвестиционному и деловому сообществу Гонконга. Впервые в истории Казахстана создается город со специальным правовым режимом, который во многом созвучен подходам, применяемым в Гонконге, с акцентом на понятные правила, защиту прав инвесторов, а также лучшие международные стандарты регулирования», — сообщил Канат Бозумбаев.

В свою очередь, Глава администрации Гонконга Джон Ли подчеркнул заинтересованность в расширении партнерства, а также выразил поддержку развитию прямых контактов между бизнес-сообществами двух сторон.

«Экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,5%. Я лично смог убедиться в динамике развития страны и высоком уровне деловой активности. Проводимые реформы, открытость и благоприятное отношение к инвесторам создают уникальные возможности для дальнейшего сотрудничества. Мы стремимся использовать этот позитивный импульс для укрепления партнерских связей», — подчеркнул он.

В рамках круглого стола подписано 6 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между Alatau City Authority и ведущими корпорациями в сферах цифровых технологий и инноваций. Особую заинтересованность в инвестициях в Алатау проявила ANT Digital Technologies – крупнейшая финтех-компания, включающая цифровую систему Alipay. Кроме того, на раннем этапе в проектах Алатау сити решила поучаствовать Solana Foundation – одна из ведущих международных организаций в сфере развития технологий Web3 и цифровых активов. Документ предусматривает взаимодействие по развитию инновационной экосистемы Alatau City, внедрению современных цифровых решений, поддержке технологических стартапов и подготовке специалистов в области блокчейн-технологий.

В рамках визита также подписан меморандум между компаниями Dasco Capital и Templewater о совместном создании фонда прямых инвестиций для осуществления инвестиций в экономику Казахстана и Центральной Азии, при этом проекты Алатау сити будут одним из приоритетных направлений для инвестиций нового фонда.

Отдельным мероприятием программы стала встреча Каната Бозумбаева с «капитанами бизнеса» Гонконга – учредителями Henderson Land, Far East Consortium, Sunwah Group, Bosera Asset Management и других крупнейших инвестиционных фондов, финансовых институтов и корпораций региона. 

Международные инвесторы выразили готовность к партнерству и реализации совместных проектов на территории города Алатау.

Рабочий визит казахстанской делегации в Гонконг стал важным этапом продвижения инвестиционного потенциала Alatau City на международной арене. Достигнутые договоренности создают дополнительные возможности для привлечения инвестиций, технологий и международных партнеров к реализации стратегических проектов на территории город Алатау.

#Правительство #Бозумбаев #роуд-шоу

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