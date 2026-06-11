Олжас Бектенов провел заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз»

Обсуждены актуальные вопросы инвестиционного климата, гармонизации технических стандартов и регуляторных подходов, таможенного администрирования и другие

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел 19-е заседание диалоговой платформы «Казахстан – Европейский Союз» с участием руководителей дипломатических миссий европейских стран, представителей крупнейших зарубежных бизнес-ассоциаций и компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Сотрудничество с ЕС в последние годы демонстрирует устойчивую динамику. По итогам 2025 года товарооборот Казахстана со странами Евросоюза составил $45,2 млрд. За первые четыре месяца 2026 года объем взаимной торговли достиг $12,4 млрд, при этом казахстанский экспорт составил $9,27 млрд. Качественный рост демонстрирует несырьевой сектор, в частности, экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕС увеличился на 34,3%, составив $266,2 млн.

Открывая заседание, Премьер-министр акцентировал внимание на масштабных политических и экономических преобразованиях, проводимых в стране под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев придает большое значение сотрудничеству с Европейским Союзом, и наше партнерство в настоящее время динамично развивается. Сегодня на долю Европейского Союза приходится более 30% внешней торговли Казахстана. Совокупный объем европейских инвестиций в экономику нашей страны превысил $200 млрд. Эти показатели наглядно демонстрируют высокий уровень взаимного экономического интереса между нашими странами. Казахстан остается надежным и предсказуемым партнером Европейского Союза в вопросах энергетической безопасности, промышленной кооперации и развития транспортной связанности», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечено, что активно развивается сотрудничество в сфере критически важных сырьевых материалов. Внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. За пять месяцев текущего года объем транзитных перевозок по маршруту увеличился на 69%, а количество транспортных средств выросло на 38%. Казахстан рассматривает Средний коридор как одно из ключевых направлений взаимодействия с Европейским Союзом и заинтересован в дальнейшем продвижении инициативы Global Gateway. Казахстанская сторона также выступает за продвижение диалога по упрощению визового режима.

В ходе заседания выступили Посол Европейского Союза в Республике Казахстан Алешка Симкич, временный поверенный в делах Германии Ульрих Кинне, заместитель председателя Европейской бизнес-ассоциации Казахстана (EUROBAK) Диас Асанов, генеральный директор Confindustria Центральной Азии и Кавказа Ливио Маццуокколо и управляющий директор компании Xcalibur Smart Mapping Саид Султанов.

Посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич затронула темы защиты прав интеллектуальной собственности, применения норм по защите данных фармацевтических исследований, совершенствования таможенного администрирования, единообразного применения технических регламентов и дальнейшего повышения прозрачности регуляторной среды.

Временный поверенный в делах Германии Ульрих Кинне в своем выступлении поднял вопрос расширения и углубления экономических отношений посредством планомерной гармонизации технических стандартов. Отмечена важность дальнейшего сближения подходов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия, что позволит укрепить торгово-экономические связи между Казахстаном и Европейским Союзом.

Заместитель председателя Европейской бизнес-ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК) Диас Асанов акцентировал внимание на важности предсказуемой нормативно-правовой среды и дальнейшего укрепления доверия иностранных инвесторов к регуляторной политике РК.

Генеральный директор Confindustria Центральной Азии и Кавказа Ливио Маццуокколо озвучил предложения итальянской стороны касательно вопросов налогового и таможенного администрирования, а также обеспечения предсказуемости регуляторной среды для инвесторов.

Управляющий директор испанской компании Xcalibur Smart Mapping Саид Султанов представил проект в сфере критически важных сырьевых материалов по внедрению современной геонауки, модернизации геологической инфраструктуры и проведению высокоточных аэрогеофизических исследований.

Поднятые вопросы прокомментировали представители государственных органов Казахстана. Министр финансов Мади Такиев представил разъяснения в части таможенного администрирования и применения системы управления рисками. Отмечено, что в целях обеспечения прозрачности и единообразия таможенных процедур проводится масштабная цифровизация отрасли. Завершена модернизация девяти автомобильных пунктов пропуска на внешних границах страны, внедряются механизмы автоматизированного контроля и электронного декларирования.

Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов проинформировал о проводимой работе по совершенствованию системы технического регулирования и процедур оценки соответствия продукции. Отмечено, что по итогам консультаций с EUROBAK подготовлены предложения по упрощению процедур оформления актов идентификации продукции, расширению участия бизнеса в разработке технических регламентов и совершенствованию работы информационной системы e-КТРМ.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев дал подробные разъяснения по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности и эксклюзивности фармацевтических данных. Подчеркнуто, что Казахстан как полноправный член ВТО строго выполняет международные обязательства: национальное законодательство, включая Кодекс о здоровье народа, четко гарантирует шестилетний срок защиты конфиденциальной информации и данных доклинических и клинических испытаний лекарственных средств, не допуская их разглашения или коммерческого использования без согласия заявителя.

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан представил позицию по вопросам промышленной кооперации, развития минерально-сырьевой базы и взаимодействия в сфере критически важных материалов.

По своим направлениям комментарии также предоставили министр здравоохранения Акмарал Альназарова, заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев и заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров.

По итогам заседания Олжас Бектенов поручил руководителям министерств и национальных компаний провести двусторонние консультации с европейскими партнерами по каждому вопросу для принятия взаимовыгодных решений. Правительство Казахстана нацелено на поддержание максимально открытого, прозрачного и конструктивного диалога с европейским бизнес-сообществом и готово оказывать всестороннюю поддержку в реализации новых прорывных инвестиционных проектов.