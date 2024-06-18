Об опасности купания детей в фонтанах напомнили в правительстве

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В ходе выступления глава правительства упомянул об участившихся случаях утопления и напомнил о важности профилактических мер в период купального сезона.

«В прошлом году в Павлодарской области купавшегося в фонтане ребенка ударило током. Разумеется, купание в фонтанах запрещено. Об этом постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Это мы видим и в Астане, и Алматы, в других городах. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать там купание детей. МВД должно более активно подключиться к этой работе», – пояснил премьер-министр.

Также он напомнил, что купание детей без сопровождения взрослых может быть опасно.