Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай ознакомился с проектами развития административного делового центра города Семей и мастер-планом развития побережья озера Алаколь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Представленные инициативы реализуются в том числе в рамках республиканской акции «Абайға құрмет», инициированной Главой государства и приуроченной к 180-летию Абая Кунанбайулы.

Премьер-министру был презентован мастер-план развития побережья озера Алаколь, направленный на формирование современной туристско-рекреационной зоны.

Аким области Берик Уали доложил, что в рамках развития туристической отрасли региона до 2029 года планируется реализация 49 проектов. На развитие инфраструктуры побережья Алаколя в 2025 году выделено 1 млрд тенге, эти средства направлены на проведение берегоукрепительных работ, благоустройство и ремонт улиц. В 2026 году на эти цели предусмотрено 10 млрд тенге. Средства будут направлены на модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, а также внедрение цифровых решений, включая системы видеонаблюдения и обеспечение устойчивого мобильного интернет-покрытия.

В целях дальнейшего развития туристической зоны ведется работа по корректировке генерального плана, предусматривающая увеличение ее площади с 300 до 3 тыс. га и рост пропускной способности до 75 тыс. туристов в сутки. Завершить корректировку планируется к сентябрю текущего года. Также предусмотрены проекты по строительству линий электропередач, систем водоснабжения и водоотведения, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры.

В 2025 году в области было реализовано 4 проекта по развитию туризма на общую сумму 8,9 млрд тенге.

Премьер-министр отметил важность комплексного развития области, включая модернизацию социальной инфраструктуры, развитие туризма и повышение инвестиционной привлекательности.

В целом по республике активно развивается туристическая инфраструктура, включая модернизацию объектов размещения и улучшение транспортной доступности. Благодаря принимаемым мерам по итогам 2025 года отрасль демонстрирует рост: число внутренних туристов увеличилось с 9,1 до 10,1 млн, иностранных — с 1,3 до 1,4 млн. Доходы объектов размещения составили 350,6 млрд тенге, а объем инвестиций вырос на 32,6% и достиг 1,26 трлн тенге.

Предусмотрена реализация проекта Административного делового центра (АДЦ) города Семей. Общая площадь территории составляет более 1 тыс. га. В рамках проекта планируется формирование нового современного жилого района с развитой социальной и деловой инфраструктурой. С 2026 по 2029 гг. намечено строительство жилых комплексов общей площадью свыше 3 млн м2 на 75 тыс. человек, а также свыше 40 объектов социального, коммерческого и административного назначения, включая 17 школ и детских садов.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость обеспечения качества градостроительных решений, а также эффективной координации реализации мастер-плана со стороны акимата области.