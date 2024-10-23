Бектенов вручил от имени президента государственные награды в преддверии Дня Республики

По поручению главы государства премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды, присужденные гражданам в соответствии с Указом президента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

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За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны награждены общественные деятели и государственные служащие.

Ордена «Барыс» II степени удостоен председатель правления Союза машиностроителей Казахстана М. Пшембаев, ордена «Барыс» III степени – представитель правительства РК в парламенте Е. Аманшаев.

Орден «Парасат» вручен председателю Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Т. Оспанкулову, председателю Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства М. Темиржанову, первому заместителю председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» К. Исказиеву.

Орденом «Құрмет» награждены заместитель руководителя Аппарата правительства Э. Толганбаев, первый вице-министр просвещения Н. Жумадильдаева, вице-министр экологии и природных ресурсов Ж. Алиев, первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Б. Бекнияз, вице-министр энергетики Е. Аккенженов, председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации К. Сеитова, заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» В. Сон, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Т. Абдуллин, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Т. Турлов, председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Р. Абдикаликов, управляющий директор АО «НАК «Казатомпром» Ж. Умербеков, первый заместитель председателя правления АО «QazaqGaz» М. Ихсанов, заместитель заведующего отделом аппарата правительства З. Хамитова, заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения А. Култуманова, региональный инспектор аппарата правительства К. Калибеков, заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики И. Рожков, руководитель аппарата АО «НК «Қазақстан темір жолы» С. Кеулимжаев, заместитель председателя правления АО «Банк Развития Казахстана» Б. Абишева, директор филиала «НАО «Правительство для граждан» по области Ұлытау Жангазы Рахимов.

Руководитель правительства поздравил всех с предстоящим праздником – Днем Республики.

Олжас Бектенов отметил важность дальнейшей честной и добросовестной работы государственного аппарата по исполнению поручений Главы государства и построению Справедливого Казахстана.