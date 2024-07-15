На беременную жену напал муж с ножом в Актау

Скриншот видео instagram.com/911.aktau

По информации Мангистауской областной многопрофильной больницы, пациентка 2000-го года рождения поступила вчера, передает корреспондент Kazpravda.kz

Потерпевшая поступила с колото-резанными ранами брюшной стенки и грудной клетки. Ей экстренно сделали операцию

«Послеоперационный диагноз: Проникающая колото-резаная рана брюшной стенки с повреждением диафрагмы, печени. Гемопневмоторакс слева 200 мг. Гемоперитонеум 100-150 мг. Множественные колото-резаные раны верхних и нижних конечностей. Беременность 10 нед 1 день», – рассказали врачи.

По их словам, на данный момент состояние пациентки стабильно тяжелое. Сознание ясное, адекватна. Она продолжает лечение в условиях реанимации.

В полиции сообщили, что на беременную с ножом напал супруг.

«По факту нанесения ножевого ранения на свою супругу подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело», – рассказали в ДП.

Там подчеркнули, что относительно действий сотрудников полиции проводится служебное расследование.

Напомним, ранее актауский паблик опуликовал видео, снятое на одной из улиц города. На кадрах видно, как подозреваемый стоит в окружении толпы людей и полиции. В подписи к видео сообщается, что муж напал с ножом на свою жену. Под видео пользователи оставили гневные комментарии из-за бездействия страж порядка.