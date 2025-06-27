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Ростовые скульптуры из дерева можно увидеть возле домов, на дачах, базах отдыха, игровых площадках. Чего только стоит волк, подсказанный героем советского мультика «Жил-был пес». У Сергея этот персонаж с его крылатой фразой «Ну, ты заходи, если что» воплощен и с шашлыками, и газировкой, и с банным веником. В топе также топтыгины в самых разных вариантах – от реалистичных до няшных, с медом, цветами.

– Медведь – это вообще классика, – рассказывает мастер. – Увидят на моей страничке в соцсетях медвежонка и просят: «Сделай такого же». У нас искусство деревянной скульптуры только зарождается, а в Алтайском крае у россиян можно увидеть целые аллеи с фигурами. В Томске каждый год проходит международный фестиваль, участвуют мастера из десятков стран.

Когда говорят «резьба по дереву», представляется мастер со стамеской и резаком. У Сергея Шима основной инструмент… бензопила. Само это направление в хендмейде по понятным причинам является новейшим. И в то же время оно невероятно зрелищное. Движок поет, от лезвия фонтаном разлетаются опилки, неказистый пенек на глазах превращается в скульптуру. Именно такой красочный ролик в свое время буквально перевернул жизнь мастера. Двадцать лет он занимался офисной работой: компьютер, цифры, отчеты… Но однажды увидел в YouTube, как парни берут бензопилу и творят чудеса из куска дерева.

– Я подумал: хочу и смогу этим заниматься, – вспоминает резчик. – Бросил бизнес. Снял костюм, галстук, надел робу, наушники. Купил пилу, хотя никогда до этого ее в руках не держал. И вот уже десять лет получают удовольствие от дела, которым занимаюсь. Ни разу не пожалел, что круто все поменял. Прихожу вечером после работы, а мне в семье говорят: «Ты деревом пахнешь».

По словам мастера, материал всегда сам подсказывает различные образы. Приглядишься к срезу – в воображении тут же возникает будущий персонаж. Будто он «живет» в пеньке. В этот момент Сергей заводит свое­го механического помощника и просто отсекает все лишнее. Знание пропорций и чувство объема у него из детства. Мастер родом, к слову, из Жамбылской области, и до сих пор благодарен своей бабушке, настоявшей когда-то на учебе в художественной школе. Любимым предметом у него как раз была скульптура.

– Могу представить будущую фигуру сверху, снизу, сбоку, – замечает резчик. – Увижу образ, откладываю всю рутину и начинаю вырезать.

У необычного направления прикладного творчества есть своя определенная техника. По словам Сергея, если сравнить его работы десятилетней давности с теми, что выполнены сейчас, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Кроме того, за последнее время в продаже появилось много технических новинок, которые облегчают работу. У резчика в мастерской целый набор пил – больших семикилограммовых, поменьше весом по три кило, с лезвиями разной длины, разной толщины… Серьезный инструмент дается не всем. Уже не раз было, когда парни, горящие вроде энтузиазмом, включают пилу и… кладут обратно. Кому-то она с ходу ложится в руку как влитая. А кого-то пугает.

– Один видит страшный пень с корой, не знает, с чего начать, – замечает Сергей. – Запускает инструмент, в лицо летят стружки, в глаза – дым. И у человека сразу желание пропадает. А другой быстро осваивает и начинает рисовать пилой, как карандашом.

На международных соревнованиях участникам дается норматив: нужно за 40 минут превратить метровый пень в художественную скульптуру, включая шлифовку и покраску. Сергей пробовал свои силы и с удовольствием отмечает: уже получается уложиться в отведенное время. Опыт помогает. Тем не менее он наотрез отказывается называть себя мастером. Говорит, что все еще продолжает учиться, экспериментировать, искать.

В основном свои работы резчик изготавливает из тополя – у этой породы достаточно мощный ствол, пластичная древесина, и, что важно, ее в избытке. Впрочем, какой бы вид ни использовать, дерево есть дерево – оно растрескивается. Раньше у каждого ремесленника был свой фирменный секрет замазок и затирок. Одни в лак добавляли смолу, другие смешивали столярный клей с опилками. Сейчас, к счастью, не надо ничего изобретать – на прилавках обилие материалов для хендмейда. Всегда можно подобрать по качеству и цвету.

– Скульптуры из дерева на самом деле долговечные, – рассказывает мастер. – Они могут по сто лет стоять. Вспомните, сколько в районах вековых изб. Они сохранились, потому что за ними правильно ухаживают. Бывает, мне скидывают снимки работ, которые я делал несколько лет назад. Люди показывают, что фигуры по-прежнему целые, радуют. Одни лаком их покрывают, чтобы от влаги сберечь, другие используют пропитки или краски.

Может показаться пафосным, но у резчика есть заветное желание, которое, увы, зависит не только от него. Сергей хотел бы поработать над интересным проектом для парков города. Оставить след. Однажды такой опыт у него уже был: в ходе благоустройства парка в одном районном центре мастерам-прикладникам предложили оформить уголок деревянных скульптур. Умельцы собрались вместе, устроили мозговой штурм, проявили море фантазии. В итоге в зеленой зоне сделали необычные лавочки, установили качели с персонажами из известных мультиков. Правда, дальше дело не пошло. По разным причинам проект свернули. А вот красивая идея, как с улыбкой замечает Сергей, осталась.

– Бывает, мне заказывают столярку, – заключает мастер. – Я умею ее делать, могу заняться. Но если в срубе дерева я увидел какой-то персонаж, все откладываю и скорее за бензопилу. Отсекаю все лишнее, вырезаю скульптуру.