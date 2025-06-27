Для резьбы по дереву мастер Сергей Шим использует необычный инструмент
Ростовые скульптуры из дерева можно увидеть возле домов, на дачах, базах отдыха, игровых площадках. Чего только стоит волк, подсказанный героем советского мультика «Жил-был пес». У Сергея этот персонаж с его крылатой фразой «Ну, ты заходи, если что» воплощен и с шашлыками, и газировкой, и с банным веником. В топе также топтыгины в самых разных вариантах – от реалистичных до няшных, с медом, цветами.
– Медведь – это вообще классика, – рассказывает мастер. – Увидят на моей страничке в соцсетях медвежонка и просят: «Сделай такого же». У нас искусство деревянной скульптуры только зарождается, а в Алтайском крае у россиян можно увидеть целые аллеи с фигурами. В Томске каждый год проходит международный фестиваль, участвуют мастера из десятков стран.
Когда говорят «резьба по дереву», представляется мастер со стамеской и резаком. У Сергея Шима основной инструмент… бензопила. Само это направление в хендмейде по понятным причинам является новейшим. И в то же время оно невероятно зрелищное. Движок поет, от лезвия фонтаном разлетаются опилки, неказистый пенек на глазах превращается в скульптуру. Именно такой красочный ролик в свое время буквально перевернул жизнь мастера. Двадцать лет он занимался офисной работой: компьютер, цифры, отчеты… Но однажды увидел в YouTube, как парни берут бензопилу и творят чудеса из куска дерева.
– Я подумал: хочу и смогу этим заниматься, – вспоминает резчик. – Бросил бизнес. Снял костюм, галстук, надел робу, наушники. Купил пилу, хотя никогда до этого ее в руках не держал. И вот уже десять лет получают удовольствие от дела, которым занимаюсь. Ни разу не пожалел, что круто все поменял. Прихожу вечером после работы, а мне в семье говорят: «Ты деревом пахнешь».
По словам мастера, материал всегда сам подсказывает различные образы. Приглядишься к срезу – в воображении тут же возникает будущий персонаж. Будто он «живет» в пеньке. В этот момент Сергей заводит своего механического помощника и просто отсекает все лишнее. Знание пропорций и чувство объема у него из детства. Мастер родом, к слову, из Жамбылской области, и до сих пор благодарен своей бабушке, настоявшей когда-то на учебе в художественной школе. Любимым предметом у него как раз была скульптура.
– Могу представить будущую фигуру сверху, снизу, сбоку, – замечает резчик. – Увижу образ, откладываю всю рутину и начинаю вырезать.
У необычного направления прикладного творчества есть своя определенная техника. По словам Сергея, если сравнить его работы десятилетней давности с теми, что выполнены сейчас, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Кроме того, за последнее время в продаже появилось много технических новинок, которые облегчают работу. У резчика в мастерской целый набор пил – больших семикилограммовых, поменьше весом по три кило, с лезвиями разной длины, разной толщины… Серьезный инструмент дается не всем. Уже не раз было, когда парни, горящие вроде энтузиазмом, включают пилу и… кладут обратно. Кому-то она с ходу ложится в руку как влитая. А кого-то пугает.
– Один видит страшный пень с корой, не знает, с чего начать, – замечает Сергей. – Запускает инструмент, в лицо летят стружки, в глаза – дым. И у человека сразу желание пропадает. А другой быстро осваивает и начинает рисовать пилой, как карандашом.
На международных соревнованиях участникам дается норматив: нужно за 40 минут превратить метровый пень в художественную скульптуру, включая шлифовку и покраску. Сергей пробовал свои силы и с удовольствием отмечает: уже получается уложиться в отведенное время. Опыт помогает. Тем не менее он наотрез отказывается называть себя мастером. Говорит, что все еще продолжает учиться, экспериментировать, искать.
В основном свои работы резчик изготавливает из тополя – у этой породы достаточно мощный ствол, пластичная древесина, и, что важно, ее в избытке. Впрочем, какой бы вид ни использовать, дерево есть дерево – оно растрескивается. Раньше у каждого ремесленника был свой фирменный секрет замазок и затирок. Одни в лак добавляли смолу, другие смешивали столярный клей с опилками. Сейчас, к счастью, не надо ничего изобретать – на прилавках обилие материалов для хендмейда. Всегда можно подобрать по качеству и цвету.
– Скульптуры из дерева на самом деле долговечные, – рассказывает мастер. – Они могут по сто лет стоять. Вспомните, сколько в районах вековых изб. Они сохранились, потому что за ними правильно ухаживают. Бывает, мне скидывают снимки работ, которые я делал несколько лет назад. Люди показывают, что фигуры по-прежнему целые, радуют. Одни лаком их покрывают, чтобы от влаги сберечь, другие используют пропитки или краски.
Может показаться пафосным, но у резчика есть заветное желание, которое, увы, зависит не только от него. Сергей хотел бы поработать над интересным проектом для парков города. Оставить след. Однажды такой опыт у него уже был: в ходе благоустройства парка в одном районном центре мастерам-прикладникам предложили оформить уголок деревянных скульптур. Умельцы собрались вместе, устроили мозговой штурм, проявили море фантазии. В итоге в зеленой зоне сделали необычные лавочки, установили качели с персонажами из известных мультиков. Правда, дальше дело не пошло. По разным причинам проект свернули. А вот красивая идея, как с улыбкой замечает Сергей, осталась.
– Бывает, мне заказывают столярку, – заключает мастер. – Я умею ее делать, могу заняться. Но если в срубе дерева я увидел какой-то персонаж, все откладываю и скорее за бензопилу. Отсекаю все лишнее, вырезаю скульптуру.