Бесплатные занятия по йоге и фитнесу будут проводить для жителей Нур-Султана

В летний период жители и гости Нур-Султана смогут бесплатно заниматься йогой и фитнесом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Занятия, организованные городским Управлением физической культуры и спорта, будут проходить под руководством профессиональных тренеров и фитнес-инструкторов.
Первая тренировка пройдет уже в эти выходные на улице Demalys promenad
, рассказала главный специалист отдела массового спорта Акерке Утегенова.
"Бесплатные занятия и тренировки начнутся на улице отдыха Demalys promenad, которая откроется 12 июня. Также на данной улице наши спортсмены проведут мастер-классы по киокушинкай каратэ, муай тай, таэквандо, художественной гимнастике. Также в рамках программы по организации доступного спорта организуем для жителей столицы занятия с профессиональными тренерами по таким видам спорта, как фитнес, бег, воркаут, зумба, йога, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба. Занятия будут охватывать все парки и окраины нашего города", – сказала Акерке Утегенова.
Расписание занятий можно узнать на страницах управления в социальной сети
и по контактному номеру: 55-75-61.